https://ria.ru/20201217/sauna-1589767804.html

Финская сауна вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Финская сауна вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Финская национальная традиция принимать сауну включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает в четверг министерство образования и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:02

2020-12-17T18:02

2020-12-17T18:02

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Финская национальная традиция принимать сауну включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает в четверг министерство образования и культуры Финляндии."Финская культура сауны была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 17 декабря", - говорится в сообщении.Ранее Финляндия не была представлена в данном списке ЮНЕСКО."Купание в сауне является неотъемлемой частью повседневной жизни и праздников, а также благополучия и образа жизни финнов, а также подчеркивает равенство и взаимное уважение между людьми. Традиция сауны – первый элемент Финляндии в Списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это сделает нашу сауну еще более известной во всем мире", - сказала министр науки и культуры Анника Саарикко.Как сообщает министерство, почти 90% населения Финляндии посещают сауну раз в неделю. В Финляндии их более трех миллионов при населении – 5,5 миллиона человек.Финляндия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия в 2013 году. До сегодняшнего заседания ЮНЕСКО списки содержали в общей сложности 549 элементов из 127 стран.Следующая номинация Финляндии на регистрацию в списке ЮНЕСКО – это народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен и скандинавские традиции изготовления клинкерных лодок. Решение по обоим элементам должно быть принято в декабре 2021 года.

https://ria.ru/20201217/yunesko-1589627803.html

https://ria.ru/20201116/spisok-yunesko-1584511521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, юнеско, финляндия