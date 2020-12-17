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https://ria.ru/20201217/sauna-1589767804.html
Финская сауна вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Финская сауна вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Финская национальная традиция принимать сауну включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает в четверг министерство образования и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:02
2020-12-17T18:02
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Финская национальная традиция принимать сауну включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает в четверг министерство образования и культуры Финляндии."Финская культура сауны была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 17 декабря", - говорится в сообщении.Ранее Финляндия не была представлена в данном списке ЮНЕСКО."Купание в сауне является неотъемлемой частью повседневной жизни и праздников, а также благополучия и образа жизни финнов, а также подчеркивает равенство и взаимное уважение между людьми. Традиция сауны – первый элемент Финляндии в Списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это сделает нашу сауну еще более известной во всем мире", - сказала министр науки и культуры Анника Саарикко.Как сообщает министерство, почти 90% населения Финляндии посещают сауну раз в неделю. В Финляндии их более трех миллионов при населении – 5,5 миллиона человек.Финляндия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия в 2013 году. До сегодняшнего заседания ЮНЕСКО списки содержали в общей сложности 549 элементов из 127 стран.Следующая номинация Финляндии на регистрацию в списке ЮНЕСКО – это народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен и скандинавские традиции изготовления клинкерных лодок. Решение по обоим элементам должно быть принято в декабре 2021 года.
https://ria.ru/20201217/yunesko-1589627803.html
https://ria.ru/20201116/spisok-yunesko-1584511521.html
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новости культуры, юнеско, финляндия

Финская сауна вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

18:02 17.12.2020
 
© Фото : Pixabay / FinmikiФинская сауна
Финская сауна - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Pixabay / Finmiki
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Финская национальная традиция принимать сауну включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает в четверг министерство образования и культуры Финляндии.
"Финская культура сауны была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 17 декабря", - говорится в сообщении.
Ранее Финляндия не была представлена в данном списке ЮНЕСКО.
"Купание в сауне является неотъемлемой частью повседневной жизни и праздников, а также благополучия и образа жизни финнов, а также подчеркивает равенство и взаимное уважение между людьми. Традиция сауны – первый элемент Финляндии в Списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это сделает нашу сауну еще более известной во всем мире", - сказала министр науки и культуры Анника Саарикко.
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Вчера, 10:41Культура
Верблюжьи бега и кускус внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Как сообщает министерство, почти 90% населения Финляндии посещают сауну раз в неделю. В Финляндии их более трех миллионов при населении – 5,5 миллиона человек.
Финляндия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия в 2013 году. До сегодняшнего заседания ЮНЕСКО списки содержали в общей сложности 549 элементов из 127 стран.
Следующая номинация Финляндии на регистрацию в списке ЮНЕСКО – это народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен и скандинавские традиции изготовления клинкерных лодок. Решение по обоим элементам должно быть принято в декабре 2021 года.
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