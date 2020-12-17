https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589779057.html

Евросоюз заявил о готовности расширять санкции против Белоруссии

Евросоюз заявил о готовности расширять санкции против Белоруссии

Европейский союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится, говорится в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:42

2020-12-17T18:42

2020-12-17T18:42

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Европейский союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится, говорится в заявлении ЕС в связи с публикацией в четверг третьего антибелорусского санкционного списка.ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь белорусских организаций.В заявлении подчеркивается, что введенный в четверг очередной пакет санкций преследует цель оказать давление на белорусские власти, "чтобы предотвратить дальнейшее насилие и притеснения, обеспечить освобождение политзаключенных… а также начать подлинный инклюзивный национальный диалог с обществом".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Евросоюз последовательно подготовил уже три санкционных списка, в которые, в том числе, попал президент Александр Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.

https://ria.ru/20201210/belorussiya-1588627124.html

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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире