Евросоюз заявил о готовности расширять санкции против Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Европейский союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится, говорится в заявлении ЕС в связи с публикацией в четверг третьего антибелорусского санкционного списка.
ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь белорусских организаций.
"ЕС готов принять дополнительные санкции, в том числе, в отношении других экономических игроков, если ситуация в Белоруссии не улучшится", - говорится в документе.
В заявлении подчеркивается, что введенный в четверг очередной пакет санкций преследует цель оказать давление на белорусские власти, "чтобы предотвратить дальнейшее насилие и притеснения, обеспечить освобождение политзаключенных… а также начать подлинный инклюзивный национальный диалог с обществом".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Евросоюз последовательно подготовил уже три санкционных списка, в которые, в том числе, попал президент Александр Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.