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"Ни жарко, ни холодно". В Совфеде прокомментировали введение санкций ЕС
"Ни жарко, ни холодно". В Совфеде прокомментировали введение санкций ЕС
От экономических санкций против России больше страдает сам Евросоюз, теряя десятки миллиардов евро, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:05
2020-12-17T15:05
совет федерации рф
евросоюз
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. От экономических санкций против России больше страдает сам Евросоюз, теряя десятки миллиардов евро, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.ЕС в четверг официально продлил на полгода экономические санкции против России.Он отметил, что в ЕС это понимают, но не могут отменить собственное решение по санкциям, чтобы сохранить собственное лицо.По словам главы комиссии, решение о продлении санкций ЕС принимает без согласования с входящими в него странами.
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совет федерации рф, евросоюз, андрей климов, в мире

"Ни жарко, ни холодно". В Совфеде прокомментировали введение санкций ЕС

15:05 17.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. От экономических санкций против России больше страдает сам Евросоюз, теряя десятки миллиардов евро, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
ЕС в четверг официально продлил на полгода экономические санкции против России.
"России от этих санкций ни жарко ни холодно, а страдает от них сам ЕС, теряя десятки миллиардов евро", - заявил Климов.
Он отметил, что в ЕС это понимают, но не могут отменить собственное решение по санкциям, чтобы сохранить собственное лицо.
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"И больше всего они боятся окрика из-за океана, откуда им выдумывают руки", - подчеркнул сенатор.
По словам главы комиссии, решение о продлении санкций ЕС принимает без согласования с входящими в него странами.
 
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