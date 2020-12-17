https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589708608.html

"Ни жарко, ни холодно". В Совфеде прокомментировали введение санкций ЕС

"Ни жарко, ни холодно". В Совфеде прокомментировали введение санкций ЕС

От экономических санкций против России больше страдает сам Евросоюз, теряя десятки миллиардов евро, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:05

2020-12-17T15:05

2020-12-17T15:05

совет федерации рф

евросоюз

андрей климов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112967/92/1129679256_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d1565b2592e461849b5a01d41d5325b.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. От экономических санкций против России больше страдает сам Евросоюз, теряя десятки миллиардов евро, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.ЕС в четверг официально продлил на полгода экономические санкции против России.Он отметил, что в ЕС это понимают, но не могут отменить собственное решение по санкциям, чтобы сохранить собственное лицо.По словам главы комиссии, решение о продлении санкций ЕС принимает без согласования с входящими в него странами.

https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589674343.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, евросоюз, андрей климов, в мире