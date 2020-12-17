https://ria.ru/20201217/safronov-1589697750.html

Путин оценил возможность помилования Сафронова

Путин оценил возможность помилования Сафронова

После принятия решения судом по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова можно будет обсуждать вопрос его помилования, заявил в четверг президент РФ... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:31

2020-12-17T14:31

2020-12-17T15:42

иван сафронов

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

африка

сша

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. После принятия решения судом по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова можно будет обсуждать вопрос его помилования, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/safronov-1589447590.html

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иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), африка, сша, владимир путин