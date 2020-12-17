Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/reyting-1589750162.html
Bloomberg поместил Россию на второе место рейтинга перспективных экономик
Bloomberg поместил Россию на второе место рейтинга перспективных экономик
Аналитики Bloomberg поместили Россию на второе место в рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году, следует из опубликованного... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:08
2020-12-17T17:09
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
китай
таиланд
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/136328/12/1363281203_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cf3f2592d23374f81fd919dfaeb94955.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Аналитики Bloomberg поместили Россию на второе место в рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году, следует из опубликованного агентством документа. Первую строчку занял Таиланд, последнюю — Китай.Эксперты составили список, исходя из способности стран "превзойти ожидания" в следующем году. По мнению издания, на положение российской экономики благоприятно влияют такие факторы, как хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль.Оценка проводилась на основе одиннадцати пунктов, отражающих, по мнению аналитиков, перспективы развития государств. В частности, в критерии вошли такие показатели, как прогнозы по росту ВВП, внешний долг, валютные резервы, реальная процентная ставка и другие. Среди представленных стран у России оказалась самая низкая доля государственного долга, и, помимо прочего, агентство ожидает положительный рост ВВП страны в 2021 году — около трех процентов. Отмечается также, что ряд государств заняли выигрышное положение благодаря финансовым мерам, своевременно принятым во время пандемии коронавируса. Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП на 3,3 процента. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг также подчеркнул, что экономику страны ожидают позитивные изменения в том случае, если "все будут активно работать". Глава государства также уверен, что последствия нанесенных пандемией удары по большей части удастся нивелировать в течение года.
https://ria.ru/20201217/nalichnye-1589624565.html
https://ria.ru/20201217/neft-1589650921.html
россия
китай
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/136328/12/1363281203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e399d4b35b89759f34ae151fd4e421fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, китай, таиланд, экономика

Bloomberg поместил Россию на второе место рейтинга перспективных экономик

17:08 17.12.2020 (обновлено: 17:09 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры России
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Аналитики Bloomberg поместили Россию на второе место в рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году, следует из опубликованного агентством документа. Первую строчку занял Таиланд, последнюю — Китай.
Эксперты составили список, исходя из способности стран "превзойти ожидания" в следующем году. По мнению издания, на положение российской экономики благоприятно влияют такие факторы, как хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 10:26
В России изменятся правила оплаты наличными
Оценка проводилась на основе одиннадцати пунктов, отражающих, по мнению аналитиков, перспективы развития государств. В частности, в критерии вошли такие показатели, как прогнозы по росту ВВП, внешний долг, валютные резервы, реальная процентная ставка и другие.
Среди представленных стран у России оказалась самая низкая доля государственного долга, и, помимо прочего, агентство ожидает положительный рост ВВП страны в 2021 году — около трех процентов. Отмечается также, что ряд государств заняли выигрышное положение благодаря финансовым мерам, своевременно принятым во время пандемии коронавируса.
Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП на 3,3 процента. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг также подчеркнул, что экономику страны ожидают позитивные изменения в том случае, если "все будут активно работать". Глава государства также уверен, что последствия нанесенных пандемией удары по большей части удастся нивелировать в течение года.
Путин: Мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 12:18Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин заявил, что Россия начала слезать с нефтегазовой иглы
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинКитайТаиландЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
08:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
Лента новостейМолния