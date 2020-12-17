https://ria.ru/20201217/reyting-1589750162.html

Bloomberg поместил Россию на второе место рейтинга перспективных экономик

Bloomberg поместил Россию на второе место рейтинга перспективных экономик

Аналитики Bloomberg поместили Россию на второе место в рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году, следует из опубликованного... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:08

2020-12-17T17:08

2020-12-17T17:09

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

китай

таиланд

экономика

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Аналитики Bloomberg поместили Россию на второе место в рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году, следует из опубликованного агентством документа. Первую строчку занял Таиланд, последнюю — Китай.Эксперты составили список, исходя из способности стран "превзойти ожидания" в следующем году. По мнению издания, на положение российской экономики благоприятно влияют такие факторы, как хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль.Оценка проводилась на основе одиннадцати пунктов, отражающих, по мнению аналитиков, перспективы развития государств. В частности, в критерии вошли такие показатели, как прогнозы по росту ВВП, внешний долг, валютные резервы, реальная процентная ставка и другие. Среди представленных стран у России оказалась самая низкая доля государственного долга, и, помимо прочего, агентство ожидает положительный рост ВВП страны в 2021 году — около трех процентов. Отмечается также, что ряд государств заняли выигрышное положение благодаря финансовым мерам, своевременно принятым во время пандемии коронавируса. Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП на 3,3 процента. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг также подчеркнул, что экономику страны ожидают позитивные изменения в том случае, если "все будут активно работать". Глава государства также уверен, что последствия нанесенных пандемией удары по большей части удастся нивелировать в течение года.

https://ria.ru/20201217/nalichnye-1589624565.html

https://ria.ru/20201217/neft-1589650921.html

россия

китай

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, китай, таиланд, экономика