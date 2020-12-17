https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589707203.html

Путин надеется на улучшение ситуации в российской экономике в 2021 году

Путин надеется на улучшение ситуации в российской экономике в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на положительные показатели экономике страны удастся выйти в 2021 году. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:00

2020-12-17T15:00

2020-12-17T17:07

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на положительные показатели экономике страны удастся выйти в 2021 году."Что касается экономики, то по разным оценкам, по разным подсчетам где-то на конец 2021 года – первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем", - заявил глава государства в ходе пресс-конференции в четверг."Более того, в следующем году мы уже рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП страны, по продукту. … Но всем нужно активно работать. И исхожу из того, что нам поставленные перед нами цели удастся достигнуть, а задачи решить", - добавил президент РФ.Он отметил, что в целом на поддержку граждан и промышленности, на борьбу с пандемией было направлено 4,6 триллиона рублей. "Для нас это беспрецедентные деньги. Это означает 4,5% ВВП страны. Из них миллиард направили напрямую на поддержку пострадавших отраслей. Я уже называл цифру – 838 миллиардов на поддержку напрямую граждан. Это целый набор мер, который был разработан. Весь этот набор мер был эффективно использован", - сказал Путин.Спад ВВП России в октябре 2020 года ускорился до 4,7% в годовом выражении после снижения на 3% в сентябре, за январь-октябрь падение оценивается в 3,6%, сообщало в ноябре Минэкономразвития. Официальный прогноз министерства предполагает, что ВВП РФ в текущем году снизится на 3,9%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/ekonomika-1589485301.html

https://ria.ru/20201215/faktory-1589341102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика