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https://ria.ru/20201217/reshetova-1589646274.html
Решетова рассказала, чему ее научили отношения с Тимати
Решетова рассказала, чему ее научили отношения с Тимати
Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram рассказала, чему ее научил 2020 год и отношения с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:30
2020-12-17T14:30
анастасия решетова
знаменитости
звезды
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram рассказала, чему ее научил 2020 год и отношения с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). В сентябре модель сообщила, что после шести лет отношений они с Тимати расстались. "Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже", — прокомментировала она тогда расставание с рэпером. Решетова также заявила, что разрыв не отразится на воспитании их сына Ратмира, которому в октябре исполнился год.Вскоре после расставания с матерью своего сына Тимати стал главным героем шоу "Холостяк": в восьмом сезоне он будет выбирать невесту среди множества девушек.Его бывшая подруга из-за этого резко высказалась по поводу возможного возобновления отношений."Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после "Холостяка" я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", — заявила Решетова.
https://ria.ru/20201127/timati-1586659922.html
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анастасия решетова, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)

Решетова рассказала, чему ее научили отношения с Тимати

14:30 17.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк1-я Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова во время открытого кастинга национального конкурса "Мисс Россия" в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве
1-я Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова во время открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram рассказала, чему ее научил 2020 год и отношения с рэпером Тимати (Тимур Юнусов).
© Фото : volkonskaya.reshetovaСкрин сторис из инстаграма Анастасии Решетовой
Скрин сторис из инстаграма Анастасии Решетовой - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : volkonskaya.reshetova
Скрин сторис из инстаграма Анастасии Решетовой

"Можно сказать, что я была "воспитана" этим годом. Точно много чего вынесла касательно отношений М и Ж. Без конкретики — розовых очков больше нет. Потерялись", — объяснила Решетова, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

В сентябре модель сообщила, что после шести лет отношений они с Тимати расстались.
"Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже", — прокомментировала она тогда расставание с рэпером.
Решетова также заявила, что разрыв не отразится на воспитании их сына Ратмира, которому в октябре исполнился год.
"Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика", — подчеркнула тогда модель.
Вскоре после расставания с матерью своего сына Тимати стал главным героем шоу "Холостяк": в восьмом сезоне он будет выбирать невесту среди множества девушек.
Его бывшая подруга из-за этого резко высказалась по поводу возможного возобновления отношений.
"Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после "Холостяка" я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", — заявила Решетова.
Рэп-исполнитель Тимати - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 18:34Шоубиз
Рекорд невест: стартовали съемки шоу "Холостяк" с Тимати
 
ШоубизАнастасия РешетоваЗнаменитостизвездыТимати (Тимур Юнусов)
 
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