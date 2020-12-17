https://ria.ru/20201217/reshetova-1589646274.html
Решетова рассказала, чему ее научили отношения с Тимати
Решетова рассказала, чему ее научили отношения с Тимати
Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram рассказала, чему ее научил 2020 год и отношения с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:30
2020-12-17T14:30
2020-12-17T14:30
анастасия решетова
знаменитости
звезды
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151489/77/1514897769_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6ddcd4e22a121604458ef6f95d5266b8.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram рассказала, чему ее научил 2020 год и отношения с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). В сентябре модель сообщила, что после шести лет отношений они с Тимати расстались. "Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже", — прокомментировала она тогда расставание с рэпером. Решетова также заявила, что разрыв не отразится на воспитании их сына Ратмира, которому в октябре исполнился год.Вскоре после расставания с матерью своего сына Тимати стал главным героем шоу "Холостяк": в восьмом сезоне он будет выбирать невесту среди множества девушек.Его бывшая подруга из-за этого резко высказалась по поводу возможного возобновления отношений."Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после "Холостяка" я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", — заявила Решетова.
https://ria.ru/20201127/timati-1586659922.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151489/77/1514897769_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_d3cf1e78511b279f0955e4d722c41f25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия решетова, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram рассказала, чему ее научил 2020 год и отношения с рэпером Тимати (Тимур Юнусов).
"Можно сказать, что я была "воспитана" этим годом. Точно много чего вынесла касательно отношений М и Ж. Без конкретики — розовых очков больше нет. Потерялись", — объяснила Решетова, отвечая на вопрос одного из подписчиков.
В сентябре модель сообщила
, что после шести лет отношений они с Тимати расстались.
"Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже", — прокомментировала она тогда расставание с рэпером.
Решетова также заявила, что разрыв не отразится на воспитании их сына Ратмира, которому в октябре исполнился год.
"Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика", — подчеркнула тогда модель.
Вскоре после расставания с матерью своего сына Тимати стал главным героем шоу "Холостяк": в восьмом сезоне он будет выбирать невесту среди множества девушек.
Его бывшая подруга из-за этого резко высказалась
по поводу возможного возобновления отношений.
"Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после "Холостяка" я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", — заявила Решетова.