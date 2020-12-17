https://ria.ru/20201217/reshetova-1589646274.html

Решетова рассказала, чему ее научили отношения с Тимати

Решетова рассказала, чему ее научили отношения с Тимати

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram рассказала, чему ее научил 2020 год и отношения с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:30

2020-12-17T14:30

2020-12-17T14:30

анастасия решетова

знаменитости

звезды

шоубиз

тимати (тимур юнусов)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram рассказала, чему ее научил 2020 год и отношения с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). В сентябре модель сообщила, что после шести лет отношений они с Тимати расстались. "Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже", — прокомментировала она тогда расставание с рэпером. Решетова также заявила, что разрыв не отразится на воспитании их сына Ратмира, которому в октябре исполнился год.Вскоре после расставания с матерью своего сына Тимати стал главным героем шоу "Холостяк": в восьмом сезоне он будет выбирать невесту среди множества девушек.Его бывшая подруга из-за этого резко высказалась по поводу возможного возобновления отношений."Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после "Холостяка" я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", — заявила Решетова.

https://ria.ru/20201127/timati-1586659922.html

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анастасия решетова, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)