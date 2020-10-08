https://ria.ru/20201008/reaktsiya-1578859977.html

Бывшая жена Тимати резко отреагировала на участие рэпера в "Холостяке"

Экс-супруга Тимати (Тимура Юнусова) и мать его ребенка Анастасия Решетова прокомментировала участие рэпера в проекте "Холостяк". Она заявила в Instagram... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:13

2020-10-08T16:13

2020-10-08T16:13

шоубиз

анастасия решетова

тимати (тимур юнусов)

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Экс-супруга <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> (Тимура Юнусова) и мать его ребенка <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-reshetova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Решетова</a> прокомментировала участие рэпера в проекте "Холостяк". Она заявила в Instagram Stories, что, вопреки ожиданиям фанатов, после этого шоу не планирует сходиться с исполнителем.Заявление о том, что Тимати станет новым главным героем "Холостяка", официально сделал телеканал ТНТ. После этого пользователи Сети упрекнули певца в том, что он разошелся с женой как раз для участия в популярном проекте. Свои предположения хейтеры высказали его экс-супруге Анастасии."После того, как твой бывший муж вернется с "Холостяка", вы снова сойдетесь?" – поинтересовались фолловеры у девушки.Решетова не стала игнорировать вопрос и ответила, что не согласна возобновлять любовные отношения с рэпером."Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после "Холостяка" я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", — заявила блогер.Напомним, что Решетова сообщила о <a href="https://ria.ru/20200915/timati-1577246974.html" target="_blank">расставании с Тимати</a> около месяца назад. Девушка подчеркнула, что их "союз не выдержал проверок на прочность", которые настигли многих в 2020 году. Девушка заверила подписчиков, что не пытается "хайпить" на разрыве и делать из него шоу.

https://ria.ru/20200918/reshetova-1577452402.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия решетова, тимати (тимур юнусов)