https://ria.ru/20200915/timati-1577246974.html

Модель Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати

Модель Анастасия Решетова в своем Instagram прокомментировала расставание с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:19

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анастасия решетова

шоу-бизнес

тимати (тимур юнусов)

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Модель <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-reshetova/" target="_blank">Анастасия Решетова</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFHv_m8hpcR/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> прокомментировала расставание с рэпером <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> (Тимур Юнусов).Она выразила сожаление, что разрыв произошел почти сразу после рождения ребенка, и заверила подписчиков, что не пытается "хайпить" на отношениях и делать из них шоу.Ранее в Сети появились сообщения о том, что Решетова и Тимати расстались — этим летом они провели отпуск раздельно. В октябре прошлого года у пары родился сын, его назвали Ратмир. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.На прошлой неделе Решетова официально заявила, что пара решила расстаться. Их союз с рэпером длился шесть лет.

https://ria.ru/20200727/1574975362.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия решетова, шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов)