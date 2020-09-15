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Модель Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати
Модель Анастасия Решетова в своем Instagram прокомментировала расставание с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:19
2020-09-15T10:35
анастасия решетова
шоу-бизнес
тимати (тимур юнусов)
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Модель <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-reshetova/" target="_blank">Анастасия Решетова</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFHv_m8hpcR/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> прокомментировала расставание с рэпером <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> (Тимур Юнусов).Она выразила сожаление, что разрыв произошел почти сразу после рождения ребенка, и заверила подписчиков, что не пытается "хайпить" на отношениях и делать из них шоу.Ранее в Сети появились сообщения о том, что Решетова и Тимати расстались — этим летом они провели отпуск раздельно. В октябре прошлого года у пары родился сын, его назвали Ратмир. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.На прошлой неделе Решетова официально заявила, что пара решила расстаться. Их союз с рэпером длился шесть лет.
https://ria.ru/20200727/1574975362.html
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анастасия решетова, шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов)

Модель Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати

10:19 15.09.2020 (обновлено: 10:35 15.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова в своем Instagram прокомментировала расставание с рэпером Тимати (Тимур Юнусов).
Она выразила сожаление, что разрыв произошел почти сразу после рождения ребенка, и заверила подписчиков, что не пытается "хайпить" на отношениях и делать из них шоу.

"То, что мы общаемся близко и после разрыва — это нормально. Ведь у нас есть куча общих тем и дел помимо Ратмирчика", — написала девушка.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что Решетова и Тимати расстались — этим летом они провели отпуск раздельно. В октябре прошлого года у пары родился сын, его назвали Ратмир. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.
На прошлой неделе Решетова официально заявила, что пара решила расстаться. Их союз с рэпером длился шесть лет.
Певец Тимати - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
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Анастасия РешетоваШоу-бизнесТимати (Тимур Юнусов)
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