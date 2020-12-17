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Путин: американская ПРО не является помехой для нового российского оружия
Путин: американская ПРО не является помехой для нового российского оружия
Американская система противоракетной обороны - не помеха для новых российских вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:09
2020-12-17T16:09
2020-12-17T16:31
сша
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американская система противоракетной обороны - не помеха для новых российских вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе большой пресс-конференции он отметил, что в ответ на развертывание США глобальной системы ПРО Россия могла или строить свою, или создать превосходящее оружие."Или самим строить эту систему ПРО, либо создавать системы, которым эта ПРО не помеха. Мы это сделали, это произошло, с помощью гиперзвукового оружия, в том числе "Авангард". Напомню, 20 с лишним Махов, глобальная дальность и не баллистическая", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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