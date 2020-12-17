Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/putin-1589717461.html
Путин ответил на претензии Запада в военно-стратегической сфере
Путин ответил на претензии Запада в военно-стратегической сфере
Президент России Владимир Путин прокомментировал претензии Запада к России в военной сфере и напомнил о последовательном выходе США из международных... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:32
2020-12-17T15:50
нато
сша
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589710401_0:215:2775:1776_1920x0_80_0_0_6e07a79c143f332a0c15c1b32d57c85e.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал претензии Запада к России в военной сфере и напомнил о последовательном выходе США из международных договоренностей.Президент в ходе ежегодной пресс-конференции напомнил о выходе США из Договора о противоракетной обороне и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности."Потом вышли из Договора по открытому небу. Нам что делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам что делать-то в этой связи? Оставить все как есть? Вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы будем такой возможности лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать?" - сказал Путин.По его словам, есть и другие вопросы, которые вызывают озабоченность России, в частности, возможность прекращения договора о стратегических наступательных вооружениях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/nato-1588799296.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589710401_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_c3178f4f8c3a3817d30804ff49ff541a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, сша, владимир путин, в мире

Путин ответил на претензии Запада в военно-стратегической сфере

15:32 17.12.2020 (обновлено: 15:50 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал претензии Запада к России в военной сфере и напомнил о последовательном выходе США из международных договоренностей.
Президент в ходе ежегодной пресс-конференции напомнил о выходе США из Договора о противоракетной обороне и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
"Потом вышли из Договора по открытому небу. Нам что делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам что делать-то в этой связи? Оставить все как есть? Вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы будем такой возможности лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать?" - сказал Путин.
По его словам, есть и другие вопросы, которые вызывают озабоченность России, в частности, возможность прекращения договора о стратегических наступательных вооружениях.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 16:22
В России отреагировали на рост боевого потенциала НАТО в Арктике
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020НАТОСШАВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
08:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
Лента новостейМолния