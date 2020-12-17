https://ria.ru/20201217/putin-1589717461.html
Путин ответил на претензии Запада в военно-стратегической сфере
Путин ответил на претензии Запада в военно-стратегической сфере
Президент России Владимир Путин прокомментировал претензии Запада к России в военной сфере и напомнил о последовательном выходе США из международных... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:32
2020-12-17T15:32
2020-12-17T15:50
нато
сша
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал претензии Запада к России в военной сфере и напомнил о последовательном выходе США из международных договоренностей.Президент в ходе ежегодной пресс-конференции напомнил о выходе США из Договора о противоракетной обороне и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности."Потом вышли из Договора по открытому небу. Нам что делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам что делать-то в этой связи? Оставить все как есть? Вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы будем такой возможности лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать?" - сказал Путин.По его словам, есть и другие вопросы, которые вызывают озабоченность России, в частности, возможность прекращения договора о стратегических наступательных вооружениях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/nato-1588799296.html
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