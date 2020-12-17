https://ria.ru/20201217/putin-1589702047.html

Путин заявил, что не вмешивается в ситуацию с "Норникелем"

Путин заявил, что не вмешивается в ситуацию с "Норникелем"

Президент России Владимир Путин заявил, что не вмешивается в ситуацию с разливом дизельного топлива в Норильске, но считает, что "Норникель" должен отвечать за... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:43

2020-12-17T14:43

2020-12-17T15:43

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

норильск

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не вмешивается в ситуацию с разливом дизельного топлива в Норильске, но считает, что "Норникель" должен отвечать за нанесенный окружающей среде ущерб."Есть проблемы текущего характера, техногенные происшествия, виновники которых должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и ими же должны быть приняты решения о степени ответственности. И эта ответственность лежит, в первую очередь, на плечах загрязнителей. Они должны нести ответственность. Какая она должна быть? Она должна соответствовать не угрозам, а уровню ущерба, который нанесен загрязнителями окружающей среде и людям, которые живут в той или иной местности", - сказал Путин."Что касается "Норникеля", я не вмешиваюсь, я знаю, что требования к компании "Норникель" очень высокие. Ну что? Надо отвечать за то, что сделано", - добавил глава государства.Он отметил, что и в самом Норильске компания должна больше внимания уделять вопросам экологии, в том числе выбросам, и даже медицине. "Компания наверняка может взять на себя определенную долю ответственности и нагрузки за эти сферы жизни региона", - указал Путин.Вместе с тем в ситуациях, которые касаются накопленного ущерба экологии от деятельности предприятий еще со времен Советского Союза, ответственность несет государство, добавил он.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края, следующее заседание 24 декабря.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201028/avariya-1581936903.html

красноярский край

норильск

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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, владимир путин, общество