https://ria.ru/20201217/putin-1589681383.html
Путин дал совет заказчикам антироссийских статей
Путин дал совет заказчикам антироссийских статей
Тем, кто заказывает антироссийские публикации, надо руководствоваться не местью, а выстраивать отношения с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:47
2020-12-17T13:47
2020-12-17T13:47
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тем, кто заказывает антироссийские публикации, надо руководствоваться не местью, а выстраивать отношения с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже хочу обратиться к заказчикам таких материалов, не к тем, кто делают, это ребята, они из спецслужб, им задание дали, они пишут. Нужно вот тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а нужно выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о последних расследованиях-публикациях, в том числе о якобы близких президенту людях.В этом случае, как добавил президент, все будут добиваться "общих успехов на нужных для всех нас направлениях".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201022/nenavist-1581104457.html
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владимир путин, в мире
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Тем, кто заказывает антироссийские публикации, надо руководствоваться не местью, а выстраивать отношения с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин
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"Я уже хочу обратиться к заказчикам таких материалов, не к тем, кто делают, это ребята, они из спецслужб, им задание дали, они пишут. Нужно вот тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а нужно выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о последних расследованиях-публикациях, в том числе о якобы близких президенту людях.
В этом случае, как добавил президент, все будут добиваться "общих успехов на нужных для всех нас направлениях".