https://ria.ru/20201217/putin-1589681383.html

Путин дал совет заказчикам антироссийских статей

Путин дал совет заказчикам антироссийских статей

Тем, кто заказывает антироссийские публикации, надо руководствоваться не местью, а выстраивать отношения с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:47

2020-12-17T13:47

2020-12-17T13:47

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тем, кто заказывает антироссийские публикации, надо руководствоваться не местью, а выстраивать отношения с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже хочу обратиться к заказчикам таких материалов, не к тем, кто делают, это ребята, они из спецслужб, им задание дали, они пишут. Нужно вот тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а нужно выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о последних расследованиях-публикациях, в том числе о якобы близких президенту людях.В этом случае, как добавил президент, все будут добиваться "общих успехов на нужных для всех нас направлениях".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201022/nenavist-1581104457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, в мире