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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/putin-1589681383.html
Путин дал совет заказчикам антироссийских статей
Путин дал совет заказчикам антироссийских статей
Тем, кто заказывает антироссийские публикации, надо руководствоваться не местью, а выстраивать отношения с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:47
2020-12-17T13:47
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тем, кто заказывает антироссийские публикации, надо руководствоваться не местью, а выстраивать отношения с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже хочу обратиться к заказчикам таких материалов, не к тем, кто делают, это ребята, они из спецслужб, им задание дали, они пишут. Нужно вот тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а нужно выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о последних расследованиях-публикациях, в том числе о якобы близких президенту людях.В этом случае, как добавил президент, все будут добиваться "общих успехов на нужных для всех нас направлениях".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, в мире

Путин дал совет заказчикам антироссийских статей

13:47 17.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тем, кто заказывает антироссийские публикации, надо руководствоваться не местью, а выстраивать отношения с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже хочу обратиться к заказчикам таких материалов, не к тем, кто делают, это ребята, они из спецслужб, им задание дали, они пишут. Нужно вот тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а нужно выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о последних расследованиях-публикациях, в том числе о якобы близких президенту людях.
В этом случае, как добавил президент, все будут добиваться "общих успехов на нужных для всех нас направлениях".
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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