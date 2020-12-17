Путин ответил на вопрос о плохом поведении чиновников в кабинетах

"Он пришел с каким-то вопросом, и тот ему говорит: "Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал". И дальше вопрос: почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно? Есть такие люди, Анатолий Николаевич. Обращаю ваше внимание на то, что сейчас Сашей было сказано, есть совсем другие люди, как Игорь Греков (вице-губернатор Рязанской области – ред.), а есть те, о которых вы говорите. В каждой среде есть разные люди, в семье не без урода", - сказал Путин.