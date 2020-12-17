Путин ответил на вопрос о плохом поведении чиновников в кабинетах
13:47 17.12.2020 (обновлено: 14:07 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА. 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, почему чиновники в кабинетах "ведут себя отвратительно", сказал, что госслужащие бывают разные, и "в семье не без урода".
Президент зачитал обращение из Ленинградской области от Анатолия Терехова, который рассказал о своем общении с одним из чиновников.
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"Он пришел с каким-то вопросом, и тот ему говорит: "Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал". И дальше вопрос: почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно? Есть такие люди, Анатолий Николаевич. Обращаю ваше внимание на то, что сейчас Сашей было сказано, есть совсем другие люди, как Игорь Греков (вице-губернатор Рязанской области – ред.), а есть те, о которых вы говорите. В каждой среде есть разные люди, в семье не без урода", - сказал Путин.
Он также пообещал выяснить, кто так ответил жителю, и попросил об этом губернатора региона.