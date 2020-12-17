https://ria.ru/20201217/putin-1589673934.html

Путин ответил на вопрос о публикации о "бывшем зяте"

Путин ответил на вопрос о публикации о "бывшем зяте"

Президент РФ Владимир Путин, комментируя публикации о его якобы бывшем зяте, заявил, что российским элитам не запрещено иметь активы за рубежом, в отличие от... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:20

2020-12-17T13:20

2020-12-17T15:47

кирилл шамалов

сибур холдинг

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя публикации о его якобы бывшем зяте, заявил, что российским элитам не запрещено иметь активы за рубежом, в отличие от чиновников, а упоминаемая в публикации компания - частная.Ранее издание "Важные истории" опубликовало расследование о якобы бывшем зяте президента, члене советов директоров компании "Сибур" Кирилле Шамалове."Президент Путин запретил элитам иметь актив за границей (следует из публикации - ред.). Ничего не запрещено элитам иметь актив за границей - госслужащим запрещено иметь финансовые активы за границей. И правильно сделали. Ни счетов, ни каких других финансовых активов у госслужащих быть не должно. Компания, о которой идет речь (в публикации - ред.) - это частная компания, 100% там нет ни одной акции государства", - сказал Путин на большой пресс-конференции."Дальше. Кто и как получил там какие-то акции в компании? Оказывается, компания опубликовала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу, оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента, и господин Шамалов, он так же, как и другой высший менеджмент, получил по единому правилу. Есть и другие программы для другого уровня управления - они получили по другим правилам, ничего такого особенно здесь нет", - добавил президент.Он также отметил, что "прочитать этот материал невозможно"."Я его так полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается, но там такая компиляция - все навалено в одну кучу, что я так до конца и не дочитал. Но на что я хотел бы обратить внимание сразу - там все время говорится: "зять президента, зять президента". В конце пишут, что все-таки бывший зять, хотя по ходу пьесы все время ввинчивается в сознание читателя, что это зять", - подчеркнул Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201117/putin-1584971843.html

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кирилл шамалов, сибур холдинг, владимир путин, общество