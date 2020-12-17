https://ria.ru/20201217/putin-1589667010.html

Путин объяснил рост цен на продукты

Путин объяснил рост цен на продукты

Производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:59

2020-12-17T12:59

2020-12-17T17:11

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо, заявил президент страны Владимир Путин.По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров он привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России."На мировых рынках выросла цена, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика