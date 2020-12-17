https://ria.ru/20201217/putin-1589667010.html
Путин объяснил рост цен на продукты
Путин объяснил рост цен на продукты
Производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:59
2020-12-17T12:59
2020-12-17T17:11
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо, заявил президент страны Владимир Путин.По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров он привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России."На мировых рынках выросла цена, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо, заявил президент страны Владимир Путин
.
По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров он привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.
"На мировых рынках выросла цена, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо", - сказал Путин.