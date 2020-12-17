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Путин рассказал, собирается ли он вакцинироваться от коронавируса
Путин рассказал, собирается ли он вакцинироваться от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается в будущем сделать прививку от коронавируса. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:39
2020-12-17T12:39
2020-12-17T13:12
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается в будущем сделать прививку от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфБольшая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин объяснил, почему пока не вакцинировался
Путин объяснил, почему пока не вакцинировался:
«Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины ещё не добрались.
Я повторяю ещё раз: я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил.
Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным»
Российская вакцина от COVID-19 показана людям от 18 до 60 лет
2020-12-17T12:39
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РИА Новости
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