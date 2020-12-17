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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/putin-1589542402.html
Пресс-конференция Путина по-новому. Кремль пошел на решительные меры
Пресс-конференция Путина по-новому. Кремль пошел на решительные меры
Шахматная рассадка, маски и перчатки — в условиях пандемии пресс-конференция Владимира Путина пройдет в новом формате. Это существенно изменит привычный ритм... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T00:00
2020-12-17T00:05
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
льготная ипотека
иван сафронов
иван голунов
никол пашинян
дональд трамп
нагорный карабах
центр международной торговли
александр лукашенко
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Шахматная рассадка, маски и перчатки — в условиях пандемии пресс-конференция Владимира Путина пройдет в новом формате. Это существенно изменит привычный ритм мероприятия: броские наряды, мягкие игрушки, кричащие лозунги на плакатах — все это, скорее всего, не сработает для привлечения внимания. Глава государства будет находиться в резиденции в Ново-Огарево, журналисты и фотографы расположатся в нескольких пресс-центрах. Бороться за место поближе бессмысленно. Но в этом есть и свои плюсы. Вместо плакатов — масочный режимВ зал Центра международной торговли — туда, где каждый год собирались более полутора тысяч человек (в 2019-м — 1895, это рекорд), соревнуясь за выгодные места в зале, на сей раз пустят только 247 журналистов. Таковы санитарные требования.Участников пресс-конференции разделили на группы по федеральным округам. В Центре международной торговли разместятся представители иностранных и федеральных российских СМИ, в регионах будут свои площадки — откроются за два с половиной часа до начала. В Москве — за три с половиной. Но если для столицы основное действие стартует в полдень, то, например, для Владивостока это будет уже вечер. Пресс-служба Кремля все же напомнила о запрете плакатов. В предыдущие годы это был один из основных элементов шоу — журналисты соревновались, чей транспарант или слоган привлечет больше внимания. Иные проявляли смекалку и вместо бумаги использовали элементы одежды — ведь никто же не запрещал размахивать алым павловопосадским платком. К слову, этот фокус несколько раз срабатывал: журналистке давали слово. На сей раз выделиться будет непросто. Впрочем, насчет надписей на масках ничего не говорили. И журналисты, приходившие в шлемах танкистов или костюме космонавта, и перчатки смогут использовать творчески. Задать вопрос в пресс-центре — не единственная возможность высказаться. Обозначить проблему можно было и через сайт Moskva-Putinu.ru, а также посредством мобильного приложения. Шестого декабря приступил к работе кол-центр, операторам которого диктовали вопросы. Сообщения обрабатывали волонтеры Общероссийского народного фронта.Цены, зарплаты, льготыРоссиян в этом году больше всего волнуют социальные темы: продлят ли льготную ипотеку, поднимут ли пенсии, остановят ли рост цен на продукты. Волонтеры услышали много вопросов про зарплаты, льготы, дороги, строительство жилья. Интересуются, где и как сделать прививку. Родители школьников волнуются из-за дистанционного обучения. Врачи хотят узнать, сохранятся ли дополнительные выплаты, их пациенты переживают из-за стоимости лекарств.Региональные журналисты, как правило, поднимают местные проблемы: остановившиеся заводы, задолженность по зарплате, недострой, плохие дороги, обветшавшие поликлиники. Часто приглашают президента на открытие какого-нибудь спортивного комплекса или инфраструктурного объекта. Политики тоже не остаются в стороне. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что президент ответит на вопросы о ценах на продукты и о продаже "Массандры", которую он назвал национальным достоянием. Правительство с представителями парламентских фракций не ведет полноценный диалог — и это тоже проблема, подчеркивал Зюганов. Но ярче всего политик высказался об образовании. "Возмущение граждан по дистанту достигло предела, — говорил журналистам Зюганов. — Почему вводится дистанционное образование, которое губит и уничтожает нацию и классическое русское и советское образование?"В ЛДПР поинтересовались: "Почему не исполняются нормы закона о беспрепятственном доступе депутатов в следственные изоляторы?" В одном из них с июля находится их однопартиец, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Пресс-секретарь президента России не исключал, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу советника главы "Роскосмоса" и бывшего сотрудника газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Горячие точки и затянувшиеся выборыПожалуй, ни одна пресс-конференция не обходилась без разговора о внешней политике. В этом году таких тем предостаточно. Чуть больше месяца назад полыхала горячая точка на постсоветском пространстве — Нагорный Карабах. Война длилась больше сорока дней, погибли тысячи. "Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития — это главный результат", — говорил в ноябре Путин. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал под контроль Баку большие территории. В регионе разместились российские миротворцы. Но вопрос о статусе непризнанной республики по-прежнему открыт. Несомненно, на пресс-конференции затронут результаты выборов президента США. На днях Путин поздравил с победой Джо Байдена. При этом Дональд Трамп до сих пор не признал поражения. Стоит ожидать и вопросов о ситуации в Белоруссии, где акции протеста после победы Александра Лукашенко продолжаются до сих пор, наиболее массовые — по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.У губернаторов — готовность номер одинВ прошлом году президент прокомментировал возможность изменения Конституции. Путин говорил, что это допустимо только после "хорошей подготовки и глубокой дискуссии", причем поправки не должны затрагивать фундаментальных положений. Через полгода это вынесли на всероссийское голосование. Глава государства также обсудил социально-экономические проблемы Дальнего Востока, спад рождаемости, оплату труда врачей, госрегулирование интернета, дело журналиста Ивана Голунова. Говоря о внешней политике, Путин рассуждал об отношениях с США, перспективах продления договора СНВ-3, урегулирования на Украине в рамках "нормандского формата", а также о связях с Белоруссией и о ситуации в Ливии.Новый формат общения с прессой напоминает обновленную версию прямой линии, которой, к слову, в этом году не было. Там стало уже привычным участие губернаторов и министров — проблемы, озвученные россиянами в эфире, тут же находили своих адресатов. Сейчас главы регионов заявили, что будут смотреть пресс-конференцию в рабочих кабинетах и готовы оперативно ответить на любые вопросы. Телевизионщики отводят на эфир примерно три часа. Прошлогодний продлился дольше: четыре часа 18 минут. Прямую трансляцию в полдень 17 декабря начнут телеканалы "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, НТВ и "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Телеканал и сайт "Общественное телевидение России" (ОТР) организуют сурдоперевод. Онлайн-репортаж смотрите на РИА Новости.
https://ria.ru/20191219/1562547100.html
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льготная ипотека, иван сафронов, иван голунов, никол пашинян, дональд трамп, нагорный карабах, центр международной торговли, александр лукашенко, общероссийский народный фронт, ильхам алиев, джо байден, геннадий зюганов, владимир путин, сша, азербайджан, армения

Пресс-конференция Путина по-новому. Кремль пошел на решительные меры

00:00 17.12.2020 (обновлено: 00:05 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Шахматная рассадка, маски и перчатки — в условиях пандемии пресс-конференция Владимира Путина пройдет в новом формате. Это существенно изменит привычный ритм мероприятия: броские наряды, мягкие игрушки, кричащие лозунги на плакатах — все это, скорее всего, не сработает для привлечения внимания. Глава государства будет находиться в резиденции в Ново-Огарево, журналисты и фотографы расположатся в нескольких пресс-центрах. Бороться за место поближе бессмысленно. Но в этом есть и свои плюсы.

Вместо плакатов — масочный режим

В зал Центра международной торговли — туда, где каждый год собирались более полутора тысяч человек (в 2019-м — 1895, это рекорд), соревнуясь за выгодные места в зале, на сей раз пустят только 247 журналистов. Таковы санитарные требования.
Участников пресс-конференции разделили на группы по федеральным округам. В Центре международной торговли разместятся представители иностранных и федеральных российских СМИ, в регионах будут свои площадки — откроются за два с половиной часа до начала. В Москве — за три с половиной. Но если для столицы основное действие стартует в полдень, то, например, для Владивостока это будет уже вечер.
Пресс-служба Кремля все же напомнила о запрете плакатов. В предыдущие годы это был один из основных элементов шоу — журналисты соревновались, чей транспарант или слоган привлечет больше внимания. Иные проявляли смекалку и вместо бумаги использовали элементы одежды — ведь никто же не запрещал размахивать алым павловопосадским платком. К слову, этот фокус несколько раз срабатывал: журналистке давали слово.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
Журналист на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
На сей раз выделиться будет непросто. Впрочем, насчет надписей на масках ничего не говорили. И журналисты, приходившие в шлемах танкистов или костюме космонавта, и перчатки смогут использовать творчески.
Задать вопрос в пресс-центре — не единственная возможность высказаться. Обозначить проблему можно было и через сайт Moskva-Putinu.ru, а также посредством мобильного приложения. Шестого декабря приступил к работе кол-центр, операторам которого диктовали вопросы. Сообщения обрабатывали волонтеры Общероссийского народного фронта.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
19 декабря 2019, 00:00Большая пресс-конференция Владимира Путина
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Цены, зарплаты, льготы

Россиян в этом году больше всего волнуют социальные темы: продлят ли льготную ипотеку, поднимут ли пенсии, остановят ли рост цен на продукты. Волонтеры услышали много вопросов про зарплаты, льготы, дороги, строительство жилья. Интересуются, где и как сделать прививку. Родители школьников волнуются из-за дистанционного обучения. Врачи хотят узнать, сохранятся ли дополнительные выплаты, их пациенты переживают из-за стоимости лекарств.
Региональные журналисты, как правило, поднимают местные проблемы: остановившиеся заводы, задолженность по зарплате, недострой, плохие дороги, обветшавшие поликлиники. Часто приглашают президента на открытие какого-нибудь спортивного комплекса или инфраструктурного объекта.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНа ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
Политики тоже не остаются в стороне. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что президент ответит на вопросы о ценах на продукты и о продаже "Массандры", которую он назвал национальным достоянием. Правительство с представителями парламентских фракций не ведет полноценный диалог — и это тоже проблема, подчеркивал Зюганов. Но ярче всего политик высказался об образовании.
"Возмущение граждан по дистанту достигло предела, — говорил журналистам Зюганов. — Почему вводится дистанционное образование, которое губит и уничтожает нацию и классическое русское и советское образование?"
В ЛДПР поинтересовались: "Почему не исполняются нормы закона о беспрепятственном доступе депутатов в следственные изоляторы?" В одном из них с июля находится их однопартиец, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Пресс-секретарь президента России не исключал, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу советника главы "Роскосмоса" и бывшего сотрудника газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2018
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Любовь, политика и квас. Чем запомнились большие пресс-конференции Путина

Горячие точки и затянувшиеся выборы

Пожалуй, ни одна пресс-конференция не обходилась без разговора о внешней политике. В этом году таких тем предостаточно.
Чуть больше месяца назад полыхала горячая точка на постсоветском пространстве — Нагорный Карабах. Война длилась больше сорока дней, погибли тысячи. "Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития — это главный результат", — говорил в ноябре Путин.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал под контроль Баку большие территории. В регионе разместились российские миротворцы. Но вопрос о статусе непризнанной республики по-прежнему открыт.
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Несомненно, на пресс-конференции затронут результаты выборов президента США. На днях Путин поздравил с победой Джо Байдена. При этом Дональд Трамп до сих пор не признал поражения.
Стоит ожидать и вопросов о ситуации в Белоруссии, где акции протеста после победы Александра Лукашенко продолжаются до сих пор, наиболее массовые — по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.

У губернаторов — готовность номер один

В прошлом году президент прокомментировал возможность изменения Конституции. Путин говорил, что это допустимо только после "хорошей подготовки и глубокой дискуссии", причем поправки не должны затрагивать фундаментальных положений. Через полгода это вынесли на всероссийское голосование. Глава государства также обсудил социально-экономические проблемы Дальнего Востока, спад рождаемости, оплату труда врачей, госрегулирование интернета, дело журналиста Ивана Голунова.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ Центральной избирательной комиссии в Москве, где объявлены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию России
В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве, где объявлены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Центральной избирательной комиссии в Москве, где объявлены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию России
Говоря о внешней политике, Путин рассуждал об отношениях с США, перспективах продления договора СНВ-3, урегулирования на Украине в рамках "нормандского формата", а также о связях с Белоруссией и о ситуации в Ливии.
Новый формат общения с прессой напоминает обновленную версию прямой линии, которой, к слову, в этом году не было. Там стало уже привычным участие губернаторов и министров — проблемы, озвученные россиянами в эфире, тут же находили своих адресатов. Сейчас главы регионов заявили, что будут смотреть пресс-конференцию в рабочих кабинетах и готовы оперативно ответить на любые вопросы.
Телевизионщики отводят на эфир примерно три часа. Прошлогодний продлился дольше: четыре часа 18 минут.
Прямую трансляцию в полдень 17 декабря начнут телеканалы "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, НТВ и "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Телеканал и сайт "Общественное телевидение России" (ОТР) организуют сурдоперевод. Онлайн-репортаж смотрите на РИА Новости.
Большие пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
19 декабря 2019, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020льготная ипотекаИван СафроновИван ГолуновНикол ПашинянДональд ТрампНагорный КарабахЦентр международной торговлиАлександр ЛукашенкоОбщероссийский народный фронтИльхам АлиевДжо БайденГеннадий ЗюгановВладимир ПутинСШААзербайджанАрмения
 
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