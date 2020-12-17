Пресс-конференция Путина по-новому. Кремль пошел на решительные меры
00:00 17.12.2020 (обновлено: 00:05 17.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Шахматная рассадка, маски и перчатки — в условиях пандемии пресс-конференция Владимира Путина пройдет в новом формате. Это существенно изменит привычный ритм мероприятия: броские наряды, мягкие игрушки, кричащие лозунги на плакатах — все это, скорее всего, не сработает для привлечения внимания. Глава государства будет находиться в резиденции в Ново-Огарево, журналисты и фотографы расположатся в нескольких пресс-центрах. Бороться за место поближе бессмысленно. Но в этом есть и свои плюсы.
Вместо плакатов — масочный режим
В зал Центра международной торговли — туда, где каждый год собирались более полутора тысяч человек (в 2019-м — 1895, это рекорд), соревнуясь за выгодные места в зале, на сей раз пустят только 247 журналистов. Таковы санитарные требования.
Участников пресс-конференции разделили на группы по федеральным округам. В Центре международной торговли разместятся представители иностранных и федеральных российских СМИ, в регионах будут свои площадки — откроются за два с половиной часа до начала. В Москве — за три с половиной. Но если для столицы основное действие стартует в полдень, то, например, для Владивостока это будет уже вечер.
Пресс-служба Кремля все же напомнила о запрете плакатов. В предыдущие годы это был один из основных элементов шоу — журналисты соревновались, чей транспарант или слоган привлечет больше внимания. Иные проявляли смекалку и вместо бумаги использовали элементы одежды — ведь никто же не запрещал размахивать алым павловопосадским платком. К слову, этот фокус несколько раз срабатывал: журналистке давали слово.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
Журналист на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
На сей раз выделиться будет непросто. Впрочем, насчет надписей на масках ничего не говорили. И журналисты, приходившие в шлемах танкистов или костюме космонавта, и перчатки смогут использовать творчески.
Задать вопрос в пресс-центре — не единственная возможность высказаться. Обозначить проблему можно было и через сайт Moskva-Putinu.ru, а также посредством мобильного приложения. Шестого декабря приступил к работе кол-центр, операторам которого диктовали вопросы. Сообщения обрабатывали волонтеры Общероссийского народного фронта.
Цены, зарплаты, льготы
Россиян в этом году больше всего волнуют социальные темы: продлят ли льготную ипотеку, поднимут ли пенсии, остановят ли рост цен на продукты. Волонтеры услышали много вопросов про зарплаты, льготы, дороги, строительство жилья. Интересуются, где и как сделать прививку. Родители школьников волнуются из-за дистанционного обучения. Врачи хотят узнать, сохранятся ли дополнительные выплаты, их пациенты переживают из-за стоимости лекарств.
Региональные журналисты, как правило, поднимают местные проблемы: остановившиеся заводы, задолженность по зарплате, недострой, плохие дороги, обветшавшие поликлиники. Часто приглашают президента на открытие какого-нибудь спортивного комплекса или инфраструктурного объекта.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНа ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
На ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
Политики тоже не остаются в стороне. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что президент ответит на вопросы о ценах на продукты и о продаже "Массандры", которую он назвал национальным достоянием. Правительство с представителями парламентских фракций не ведет полноценный диалог — и это тоже проблема, подчеркивал Зюганов. Но ярче всего политик высказался об образовании.
"Возмущение граждан по дистанту достигло предела, — говорил журналистам Зюганов. — Почему вводится дистанционное образование, которое губит и уничтожает нацию и классическое русское и советское образование?"
В ЛДПР поинтересовались: "Почему не исполняются нормы закона о беспрепятственном доступе депутатов в следственные изоляторы?" В одном из них с июля находится их однопартиец, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Пресс-секретарь президента России не исключал, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу советника главы "Роскосмоса" и бывшего сотрудника газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.
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Горячие точки и затянувшиеся выборы
Пожалуй, ни одна пресс-конференция не обходилась без разговора о внешней политике. В этом году таких тем предостаточно.
Чуть больше месяца назад полыхала горячая точка на постсоветском пространстве — Нагорный Карабах. Война длилась больше сорока дней, погибли тысячи. "Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития — это главный результат", — говорил в ноябре Путин.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал под контроль Баку большие территории. В регионе разместились российские миротворцы. Но вопрос о статусе непризнанной республики по-прежнему открыт.
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Несомненно, на пресс-конференции затронут результаты выборов президента США. На днях Путин поздравил с победой Джо Байдена. При этом Дональд Трамп до сих пор не признал поражения.
Стоит ожидать и вопросов о ситуации в Белоруссии, где акции протеста после победы Александра Лукашенко продолжаются до сих пор, наиболее массовые — по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
У губернаторов — готовность номер один
В прошлом году президент прокомментировал возможность изменения Конституции. Путин говорил, что это допустимо только после "хорошей подготовки и глубокой дискуссии", причем поправки не должны затрагивать фундаментальных положений. Через полгода это вынесли на всероссийское голосование. Глава государства также обсудил социально-экономические проблемы Дальнего Востока, спад рождаемости, оплату труда врачей, госрегулирование интернета, дело журналиста Ивана Голунова.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ Центральной избирательной комиссии в Москве, где объявлены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию России
В Центральной избирательной комиссии в Москве, где объявлены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию России
Говоря о внешней политике, Путин рассуждал об отношениях с США, перспективах продления договора СНВ-3, урегулирования на Украине в рамках "нормандского формата", а также о связях с Белоруссией и о ситуации в Ливии.
Новый формат общения с прессой напоминает обновленную версию прямой линии, которой, к слову, в этом году не было. Там стало уже привычным участие губернаторов и министров — проблемы, озвученные россиянами в эфире, тут же находили своих адресатов. Сейчас главы регионов заявили, что будут смотреть пресс-конференцию в рабочих кабинетах и готовы оперативно ответить на любые вопросы.
Телевизионщики отводят на эфир примерно три часа. Прошлогодний продлился дольше: четыре часа 18 минут.
Прямую трансляцию в полдень 17 декабря начнут телеканалы "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, НТВ и "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Телеканал и сайт "Общественное телевидение России" (ОТР) организуют сурдоперевод. Онлайн-репортаж смотрите на РИА Новости.
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