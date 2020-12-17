https://ria.ru/20201217/putin-1589542402.html

Пресс-конференция Путина по-новому. Кремль пошел на решительные меры

Пресс-конференция Путина по-новому. Кремль пошел на решительные меры

Шахматная рассадка, маски и перчатки — в условиях пандемии пресс-конференция Владимира Путина пройдет в новом формате. Это существенно изменит привычный ритм... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T00:00

2020-12-17T00:00

2020-12-17T00:05

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

льготная ипотека

иван сафронов

иван голунов

никол пашинян

дональд трамп

нагорный карабах

центр международной торговли

александр лукашенко

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Шахматная рассадка, маски и перчатки — в условиях пандемии пресс-конференция Владимира Путина пройдет в новом формате. Это существенно изменит привычный ритм мероприятия: броские наряды, мягкие игрушки, кричащие лозунги на плакатах — все это, скорее всего, не сработает для привлечения внимания. Глава государства будет находиться в резиденции в Ново-Огарево, журналисты и фотографы расположатся в нескольких пресс-центрах. Бороться за место поближе бессмысленно. Но в этом есть и свои плюсы. Вместо плакатов — масочный режимВ зал Центра международной торговли — туда, где каждый год собирались более полутора тысяч человек (в 2019-м — 1895, это рекорд), соревнуясь за выгодные места в зале, на сей раз пустят только 247 журналистов. Таковы санитарные требования.Участников пресс-конференции разделили на группы по федеральным округам. В Центре международной торговли разместятся представители иностранных и федеральных российских СМИ, в регионах будут свои площадки — откроются за два с половиной часа до начала. В Москве — за три с половиной. Но если для столицы основное действие стартует в полдень, то, например, для Владивостока это будет уже вечер. Пресс-служба Кремля все же напомнила о запрете плакатов. В предыдущие годы это был один из основных элементов шоу — журналисты соревновались, чей транспарант или слоган привлечет больше внимания. Иные проявляли смекалку и вместо бумаги использовали элементы одежды — ведь никто же не запрещал размахивать алым павловопосадским платком. К слову, этот фокус несколько раз срабатывал: журналистке давали слово. На сей раз выделиться будет непросто. Впрочем, насчет надписей на масках ничего не говорили. И журналисты, приходившие в шлемах танкистов или костюме космонавта, и перчатки смогут использовать творчески. Задать вопрос в пресс-центре — не единственная возможность высказаться. Обозначить проблему можно было и через сайт Moskva-Putinu.ru, а также посредством мобильного приложения. Шестого декабря приступил к работе кол-центр, операторам которого диктовали вопросы. Сообщения обрабатывали волонтеры Общероссийского народного фронта.Цены, зарплаты, льготыРоссиян в этом году больше всего волнуют социальные темы: продлят ли льготную ипотеку, поднимут ли пенсии, остановят ли рост цен на продукты. Волонтеры услышали много вопросов про зарплаты, льготы, дороги, строительство жилья. Интересуются, где и как сделать прививку. Родители школьников волнуются из-за дистанционного обучения. Врачи хотят узнать, сохранятся ли дополнительные выплаты, их пациенты переживают из-за стоимости лекарств.Региональные журналисты, как правило, поднимают местные проблемы: остановившиеся заводы, задолженность по зарплате, недострой, плохие дороги, обветшавшие поликлиники. Часто приглашают президента на открытие какого-нибудь спортивного комплекса или инфраструктурного объекта. Политики тоже не остаются в стороне. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что президент ответит на вопросы о ценах на продукты и о продаже "Массандры", которую он назвал национальным достоянием. Правительство с представителями парламентских фракций не ведет полноценный диалог — и это тоже проблема, подчеркивал Зюганов. Но ярче всего политик высказался об образовании. "Возмущение граждан по дистанту достигло предела, — говорил журналистам Зюганов. — Почему вводится дистанционное образование, которое губит и уничтожает нацию и классическое русское и советское образование?"В ЛДПР поинтересовались: "Почему не исполняются нормы закона о беспрепятственном доступе депутатов в следственные изоляторы?" В одном из них с июля находится их однопартиец, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Пресс-секретарь президента России не исключал, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу советника главы "Роскосмоса" и бывшего сотрудника газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Горячие точки и затянувшиеся выборыПожалуй, ни одна пресс-конференция не обходилась без разговора о внешней политике. В этом году таких тем предостаточно. Чуть больше месяца назад полыхала горячая точка на постсоветском пространстве — Нагорный Карабах. Война длилась больше сорока дней, погибли тысячи. "Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития — это главный результат", — говорил в ноябре Путин. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал под контроль Баку большие территории. В регионе разместились российские миротворцы. Но вопрос о статусе непризнанной республики по-прежнему открыт. Несомненно, на пресс-конференции затронут результаты выборов президента США. На днях Путин поздравил с победой Джо Байдена. При этом Дональд Трамп до сих пор не признал поражения. Стоит ожидать и вопросов о ситуации в Белоруссии, где акции протеста после победы Александра Лукашенко продолжаются до сих пор, наиболее массовые — по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.У губернаторов — готовность номер одинВ прошлом году президент прокомментировал возможность изменения Конституции. Путин говорил, что это допустимо только после "хорошей подготовки и глубокой дискуссии", причем поправки не должны затрагивать фундаментальных положений. Через полгода это вынесли на всероссийское голосование. Глава государства также обсудил социально-экономические проблемы Дальнего Востока, спад рождаемости, оплату труда врачей, госрегулирование интернета, дело журналиста Ивана Голунова. Говоря о внешней политике, Путин рассуждал об отношениях с США, перспективах продления договора СНВ-3, урегулирования на Украине в рамках "нормандского формата", а также о связях с Белоруссией и о ситуации в Ливии.Новый формат общения с прессой напоминает обновленную версию прямой линии, которой, к слову, в этом году не было. Там стало уже привычным участие губернаторов и министров — проблемы, озвученные россиянами в эфире, тут же находили своих адресатов. Сейчас главы регионов заявили, что будут смотреть пресс-конференцию в рабочих кабинетах и готовы оперативно ответить на любые вопросы. Телевизионщики отводят на эфир примерно три часа. Прошлогодний продлился дольше: четыре часа 18 минут. Прямую трансляцию в полдень 17 декабря начнут телеканалы "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, НТВ и "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Телеканал и сайт "Общественное телевидение России" (ОТР) организуют сурдоперевод. Онлайн-репортаж смотрите на РИА Новости.

https://ria.ru/20191219/1562547100.html

https://ria.ru/20181220/1548278143.html

https://ria.ru/20191219/1562534225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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