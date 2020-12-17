https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589596446.html

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию в четверг, 17 декабря. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T00:12

2020-12-17T00:12

2020-12-17T03:41

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

иван сафронов

центр международной торговли

борис немцов

алексей навальный

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госдума рф

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию в четверг, 17 декабря.Разговор с представителями СМИ пройдет в новом формате из-за пандемии коронавируса, глава государства пообщается с журналистами дистанционно, находясь в подмосковной резиденции Ново-Огарево.Это будет общение с элементами традиционной "прямой линии", которая в этом году не состоялась из-за пандемии. Вопросы президенту через специальное мобильное приложение могли отправить все желающие. Журналисты будут участвовать в пресс-конференции по видеосвязи из Центра международной торговли в Москве, а также со специальных площадок в каждом из федеральных округов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях в связи с подготовкой к большой пресс-конференции отменил свои традиционные брифинги для журналистов, во вторник и в среду таких ежедневных конференц-коллов не было.Повестка в России и миреУходящий год был богат на события как в международных делах, так и во внутренней политике. Как и весь мир, Россия и российская экономика оказались под влиянием глобальной эпидемии новой коронавирусной инфекции. Под знаком COVID-19 прошел практически весь год. Сейчас власти РФ отводят большую роль производству российской вакцины от коронавируса и уже запущенной прививочной кампании.Внутриполитическая жизнь страны в 2020 году ознаменовалась по меньшей мере двумя масштабными событиями. Одним из них стала отставка правительства Дмитрия Медведева и формирование нового кабинета министров во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. Конец года отметился резкой критикой действий нового правительства, причиной стал рост цен на базовые продукты питания. Путин потребовал от кабмина принять меры для их сдерживания, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем".Серьезные изменения в этом году претерпел не только кабинет министров, но и основной закон страны. Внесенные в Конституцию поправки закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, устанавливают новые требования к госчиновникам. В числе других была внесена и поправка, позволяющая Путину баллотироваться на пост президента вновь в 2024 году. Предлагаемые изменения были вынесены на всероссийское голосование, которое и само по себе стало масштабным мероприятием.В числе знаковых событий уходящего года - празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и главный военный парад, который был перенесен с 9 мая на 24 июня. Большинство крупных международных саммитов, форумов и встреч, в которых традиционно принимает участие Путин, из-за пандемии проходили в онлайн-формате.Что касается международных дел и отношений России с соседями, уходящий год и здесь принес немало информационных поводов. Российская сторона принимала активное участие в урегулировании вновь обострившегося осенью конфликта в Нагорном Карабахе. Внимание российских политиков и СМИ долгое время было приковано к поствыборным протестам в Белоруссии и Киргизии. Не остались без внимания и очередные президентские выборы в США, победу на которых одержал кандидат от демократов Джо Байден.Навальный, Сафронов, НемцовЧасто на больших пресс-конференциях Путина спрашивают о расследованиях. Не исключено, что президента спросят об инциденте с блогером Алексеем Навальным, произошедшем в Томске. Правительство Германии, где он проходил лечение, заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Путин несколько раз высказывался об этом инциденте, в том числе не так давно на встрече с членами президентского совета по правам человека. Тогда он сказал, что иностранные партнеры не дают России никаких данных, хотя он просил. Спустя пару дней после этого появились публикации о попытке "двойного" отравления Навального и "сотрудниках ФСБ".Члены СПЧ на недавней встрече говорили с президентом и о резонансном деле советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Путин тогда сообщил, что его "осудили" не за работу в качестве корреспондента, а за передачу информации во время своей трудовой деятельности в "Роскосмосе". Позже в тот день Песков уточнил РИА Новости, что президент оговорился, сказав, что Сафронов уже осужден. В свою очередь в "Роскосмосе" отметили, что вменяемые ему эпизоды госизмены относятся к событиям до 2017 года. Позднее в беседе с журналистами пресс-секретарь президента не исключил, что Путин к пресс-конференции запросит информацию по этому делу.На той же встрече с СПЧ сам президент упомянул о громком деле пятилетней давности – убийстве политика Бориса Немцова. Путин заявил, что по этому делу "в целом все понятно", исполнители и заказчики найдены. Чуть позже журналисты попросили Пескова раскрыть детали о том, кто является заказчиком убийства Немцова. Однако представитель Кремля воздержался от ответа, напомнив, что впереди большая пресс-конференция и представители СМИ могут адресовать эти вопросы президенту.Что новогоФормат традиционной пресс-конференции Путина, как и большинства крупных мероприятий и форумов, в этом году претерпел изменения из-за пандемии. Это будет видеоконференция – президент, находясь в Ново-Огарево, ответит на вопросы журналистов из разных городов страны. Согласно опубликованным на сайте Кремля спискам, аккредитацию получили в общей сложности 774 журналиста. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, когда на мероприятие аккредитовались рекордные 1895 человек.Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале ЦМТ, журналистов обещают разместить с учетом санитарных требований. Сотрудники региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них организовали специальные площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.Нынешняя пресс-конференция будет включать в себя и элементы "прямой линии", которая в этом году не состоялась из-за эпидемиологической обстановки. Россияне могли написать свой вопрос президенту или записать видео к пресс-конференции через специальное мобильное приложение "Москва-Путину".Проводя "прямые линии", президент в последние годы нередко подключал к разговору министров или губернаторов, когда речь заходила о профильных для них вопросах или региональных проблемах. Руководители некоторые регионов уже заявили, что будут следить за ходом пресс-конференции в этом году, готовы при необходимости выйти на связь с Путиным и отреагировать на те или иные темы.И что осталось прежнимПрактику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока, нынешняя станет шестнадцатой по счету. Чаще всего они приурочены к концу года и выпадают на декабрь. Все последние годы пресс-конференцию проводили в Центре международной торговли, он станет основной площадкой и на этот раз.Прямую трансляцию, как и в прошлом году, будут вести "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России", а также телеканал ОТР, который сопроводит эфир сурдопереводом. В этом году к ним добавится еще и телеканал МИР.Пресс-конференция по традиции начнется в полдень и, как обычно, российские телеканалы закладывают на нее три часа эфирного времени. Впрочем, сетка вещания в этом случае достаточно условна, поскольку на деле никаких временных ограничений нет. В прошлом году пресс-конференция продлилась 4 часа 18 минут, а за все предыдущие годы Путин посвятил такому общению свыше 50 часов.Самой короткой за историю этого формата стала беседа президента с журналистами в 2001 году, она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов.Что волнует парламентНекоторые политики уже поделились ожиданиями от предстоящей пресс-конференции. Например, как заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, партия ждет, что Путин ответит на вопросы о дистанционном образовании, ценах на продовольствие и продаже "Массандры". Также у коммунистов есть претензии к организации диалога правительства с руководителями фракций, который, по мнению Зюганова, не является полноценным.Вопрос о дистанционном образовании, как полагает вице-спикер Госдумы Петр Толстой, будет поднят в ходе пресс-конференции. По данным телеканала "Россия 24" на 7 декабря, как раз тема дистанционного обучения, а также пенсии и права дольщиков были в лидерах по числу вопросов, направленных президенту россиянами.Фракция ЛДПР заготовила к большой пресс-конференции собственные вопросы и уже обнародовала их в своем Telegram-канале. Парламентарии намерены узнать, "почему не исполняются нормы закона о беспрепятственном доступе депутатов в следственные изоляторы". Кроме того, ЛДПР планирует адресовать президенту вопрос о сроках строительства парламентского центра.

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