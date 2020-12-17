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В Нижнем Новгороде в подъезде нашли тело мужчины
В Нижнем Новгороде в подъезде нашли тело мужчины
Тело 54-летнего мужчины и пистолет обнаружили в подъезде дома в Нижнем Новгороде, следователи СК выясняют обстоятельства случившегося, сообщает следственное... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:50
2020-12-17T11:50
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
ленинский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Тело 54-летнего мужчины и пистолет обнаружили в подъезде дома в Нижнем Новгороде, следователи СК выясняют обстоятельства случившегося, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Тело было найдено родственниками днем в среду в подъезде дома по улице Паскаля Ленинского района. На место происшествия выехали следователи СК и организовали проведение доследственной проверки.В настоящее время следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, ленинский район, происшествия

В Нижнем Новгороде в подъезде нашли тело мужчины

11:50 17.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Тело 54-летнего мужчины и пистолет обнаружили в подъезде дома в Нижнем Новгороде, следователи СК выясняют обстоятельства случившегося, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Тело было найдено родственниками днем в среду в подъезде дома по улице Паскаля Ленинского района. На место происшествия выехали следователи СК и организовали проведение доследственной проверки.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 12:00
В Брянске на свалке нашли мумифицированное тело женщины
"По предварительным данным, в тот день мужчина приходил в гости к дочери. Простившись, он вышел за дверь и вскоре родственники услышали выстрел. Выйдя на площадку между 1 и 2 этажами, они обнаружили его тело, а около него лежал пистолет", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В настоящее время следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородЛенинский районПроисшествия
 
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