https://ria.ru/20201217/podezd-1589644197.html

В Нижнем Новгороде в подъезде нашли тело мужчины

В Нижнем Новгороде в подъезде нашли тело мужчины

Тело 54-летнего мужчины и пистолет обнаружили в подъезде дома в Нижнем Новгороде, следователи СК выясняют обстоятельства случившегося, сообщает следственное... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:50

2020-12-17T11:50

2020-12-17T11:50

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

ленинский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Тело 54-летнего мужчины и пистолет обнаружили в подъезде дома в Нижнем Новгороде, следователи СК выясняют обстоятельства случившегося, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Тело было найдено родственниками днем в среду в подъезде дома по улице Паскаля Ленинского района. На место происшествия выехали следователи СК и организовали проведение доследственной проверки.В настоящее время следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201216/bryansk-1589463410.html

нижний новгород

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, ленинский район, происшествия