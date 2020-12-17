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Новый год—2021
https://ria.ru/20201217/podarki-1589774243.html
Пивоварня, электробритва и инструменты: что подарить папе на Новый год
Пивоварня, электробритва и инструменты: что подарить папе на Новый год
Что подарить отцу на Новый год, этим вопросом задаются сыновья и дочери в преддверии праздника. Лучшие идеи для презентов — в материале РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:27
2020-12-17T18:27
новый год—2021
подарки
дед мороз
необычные новогодние подарки
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Что подарить отцу на Новый год, этим вопросом задаются сыновья и дочери в преддверии праздника. Лучшие идеи для презентов — в материале РИА Новости.Теплые вещи с новогодней символикойДля праздничного настроения и уюта в кругу семьи в подарок папе отлично подойдет свитер с оленями, снежинками или Дедом Морозом, клетчатая яркая пижама, носки или тапочки.Для прогулок на свежем воздухе можно подарить утепленные варежки или перчатки, шерстяной шарф или ушанку. Также можно сделать подарок папе своими руками. Это может быть самостоятельно сшитая подушка с новогодним узором, рамка для фото, елка из конфет. Также можно связать из пряжи кофту или шапку.Спортивные аксессуарыПодсказать, что подарить папе на Новый год, могут работники магазина спорттоваров. Если отец поклонник физической культуры и активного отдыха, то ему обязательно пригодится новый инвентарь.Для поклонника лыж или сноуборда можно приобрести теплую одежду и обувь, перчатки и очки. Для туриста отлично подойдет новый спальный мешок, прочная вместительная палатка, аккумулятор для гаджетов, складной стол со стульями. На рыбалке или охоте может понадобиться камуфляжный костюм, сапоги, термобелье. А если папа любит погонять с товарищами в хоккей — купите ему новые коньки, защиту, клюшку.Для занятий спортом дома в качестве подарка папе на Новый год подойдут новые гантели, эллиптический тренажер или беговая дорожка. Также ему могут понравится современные смарт-часы или фитнес-браслет. КосметикаНужным подарком могут оказаться гигиенические принадлежности: шампуни, гели, пена для бритья или лосьон. Также это могут быть кремы, защищающие кожу от мороза, антисептические и противовоспалительные мази, антибактериальные гели для умывания, средства от повышенной потливости и неприятного запаха, против перхоти и выпадения волос.Также можно приобрести для отца электрическую бритву, маникюрный набор или принадлежности для ухода за бородой. Не будет лишним и новый парфюм или дезодорант.Для дома и хоббиОтличным подарком для домашнего времяпрепровождения могут стать кресло-качалка, аквариум, био- или электрокамин, массажная подушка для шеи. Из техники можно удивить новомодным планшетом, электронной книгой, камерой, квадрокоптером.Для отдыха с семьей или друзьям стоит подарить набор шампуров и мангал, банный комплект с березовыми или дубовыми вениками, махровым халатом и шапкой. Может пригодиться набор бокалов и камни для охлаждения напитков, домашняя пивоварня. Если отец любит проводить время в гараже, подарите ему личный мини-холодильник, тепловую пушку, портативную колонку, электроинструмент или набор отверток. Также автомобилисту подойдут в качестве подарка автомобильный видеорегистратор, дорожная сумка, буксировочный трос, пуско-зарядное устройство или чехлы с подогревом.ЭмоцииОтличным подарком отцу станет абонемент на игры его любимой спортивной команды, сертификат на рыбалку на платном водоеме, поездку на снегоходах или квадроциклах. Приятным сюрпризом может стать билет на концерт любимого исполнителя или группы.Кроме того, можно заказать баню или сауну для отца и его друзей, или для всей семьи. Стоит рассмотреть в качестве подарка такие варианты как абонемент в бассейн, на лечебный или расслабляющий массаж.Также можно заказать путевку для семейного отдыха на турбазе, отправиться на морское побережье или в горы, или же вместе посетить на новогодних каникулах соседний город, сходить на ярмарку или экскурсию, показаться в упряжке или верхом на лошадях.
https://ria.ru/20201215/podarki-1589400576.html
https://ria.ru/20201215/podarki-1589401110.html
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подарки, дед мороз, необычные новогодние подарки, общество

Пивоварня, электробритва и инструменты: что подарить папе на Новый год

18:27 17.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокупатель в торговом зале Елисеевского магазина на Тверской улице в Москве
Покупатель в торговом зале Елисеевского магазина на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Что подарить отцу на Новый год, этим вопросом задаются сыновья и дочери в преддверии праздника. Лучшие идеи для презентов — в материале РИА Новости.

Теплые вещи с новогодней символикой

Для праздничного настроения и уюта в кругу семьи в подарок папе отлично подойдет свитер с оленями, снежинками или Дедом Морозом, клетчатая яркая пижама, носки или тапочки.
© РИА Новости / Айар Варламов / Перейти в фотобанкТуристка из Арабских Эмиратов в Оймяконе
Туристка из Арабских Эмиратов в Оймяконе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Айар Варламов
Перейти в фотобанк
Для прогулок на свежем воздухе можно подарить утепленные варежки или перчатки, шерстяной шарф или ушанку.
Также можно сделать подарок папе своими руками. Это может быть самостоятельно сшитая подушка с новогодним узором, рамка для фото, елка из конфет. Также можно связать из пряжи кофту или шапку.
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Спортивные аксессуары

Подсказать, что подарить папе на Новый год, могут работники магазина спорттоваров. Если отец поклонник физической культуры и активного отдыха, то ему обязательно пригодится новый инвентарь.
Для поклонника лыж или сноуборда можно приобрести теплую одежду и обувь, перчатки и очки. Для туриста отлично подойдет новый спальный мешок, прочная вместительная палатка, аккумулятор для гаджетов, складной стол со стульями. На рыбалке или охоте может понадобиться камуфляжный костюм, сапоги, термобелье. А если папа любит погонять с товарищами в хоккей — купите ему новые коньки, защиту, клюшку.
© Depositphotos / blasbikeПалаточный лагерь по пути на вершину горы Эльбрус
Палаточный лагерь по пути на вершину горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Depositphotos / blasbike
Для занятий спортом дома в качестве подарка папе на Новый год подойдут новые гантели, эллиптический тренажер или беговая дорожка. Также ему могут понравится современные смарт-часы или фитнес-браслет.

Косметика

Нужным подарком могут оказаться гигиенические принадлежности: шампуни, гели, пена для бритья или лосьон. Также это могут быть кремы, защищающие кожу от мороза, антисептические и противовоспалительные мази, антибактериальные гели для умывания, средства от повышенной потливости и неприятного запаха, против перхоти и выпадения волос.
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Также можно приобрести для отца электрическую бритву, маникюрный набор или принадлежности для ухода за бородой. Не будет лишним и новый парфюм или дезодорант.

Для дома и хобби

Отличным подарком для домашнего времяпрепровождения могут стать кресло-качалка, аквариум, био- или электрокамин, массажная подушка для шеи. Из техники можно удивить новомодным планшетом, электронной книгой, камерой, квадрокоптером.
© РИА Новости / Виталий АньковКвадрокоптер во время съемки
Квадрокоптер во время съемки - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Для отдыха с семьей или друзьям стоит подарить набор шампуров и мангал, банный комплект с березовыми или дубовыми вениками, махровым халатом и шапкой. Может пригодиться набор бокалов и камни для охлаждения напитков, домашняя пивоварня.
Если отец любит проводить время в гараже, подарите ему личный мини-холодильник, тепловую пушку, портативную колонку, электроинструмент или набор отверток. Также автомобилисту подойдут в качестве подарка автомобильный видеорегистратор, дорожная сумка, буксировочный трос, пуско-зарядное устройство или чехлы с подогревом.
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Эмоции

Отличным подарком отцу станет абонемент на игры его любимой спортивной команды, сертификат на рыбалку на платном водоеме, поездку на снегоходах или квадроциклах. Приятным сюрпризом может стать билет на концерт любимого исполнителя или группы.
Кроме того, можно заказать баню или сауну для отца и его друзей, или для всей семьи. Стоит рассмотреть в качестве подарка такие варианты как абонемент в бассейн, на лечебный или расслабляющий массаж.
Также можно заказать путевку для семейного отдыха на турбазе, отправиться на морское побережье или в горы, или же вместе посетить на новогодних каникулах соседний город, сходить на ярмарку или экскурсию, показаться в упряжке или верхом на лошадях.
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