Умер участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Исаак Михайлович Морштейн во время IX Международного форума Победителей "Великая Победа, добытая единством". 25 апреля 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года Исаак (Игорь) Морштейн скончался на 94-м году жизни, сообщила начальник отдела культуры администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Ада Глебовская.
"Простились с ветераном Великой Отечественной войны Игорем Михайловичем Морштейном. Удивительный, галантный, настоящий мужчина. Соболезнования родным. Вечная память герою", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.
Морштейн родился 17 июня 1927 года в городе Полтава на Украине. Его семья переехала в Ленинград в 1928 году. В конце 1943 года Морштейн был призван добровольцем в Красную Армию. Он участвовал, в частности, в Таллинской наступательной операции, а также в блокаде Курляндской группировки противника, говорится в материалах администрации Фрунзенского района.
Морштейн был участником Парада Победы в Ленинграде в 1945 году. После демобилизации в 1954 году он учился в Северо-Западном заочном политехническом институте. Работал начальником металлургического производства на заводе "Карбюратор", затем до 2011 года был деканом Северо-Западного политехнического института. Активно работал в районном совете ветеранов.
Морштейн награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу", медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью Жукова, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", всеми юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, медалью "Во имя России" и другими наградами.
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