https://ria.ru/20201217/parad-1589807695.html

Умер участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года

Умер участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года

Участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года Исаак (Игорь) Морштейн скончался на 94-м году жизни, сообщила начальник отдела культуры администрации Фрунзенского РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T21:18

2020-12-17T21:18

2020-12-17T21:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года Исаак (Игорь) Морштейн скончался на 94-м году жизни, сообщила начальник отдела культуры администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Ада Глебовская.Морштейн родился 17 июня 1927 года в городе Полтава на Украине. Его семья переехала в Ленинград в 1928 году. В конце 1943 года Морштейн был призван добровольцем в Красную Армию. Он участвовал, в частности, в Таллинской наступательной операции, а также в блокаде Курляндской группировки противника, говорится в материалах администрации Фрунзенского района.Морштейн был участником Парада Победы в Ленинграде в 1945 году. После демобилизации в 1954 году он учился в Северо-Западном заочном политехническом институте. Работал начальником металлургического производства на заводе "Карбюратор", затем до 2011 года был деканом Северо-Западного политехнического института. Активно работал в районном совете ветеранов.Морштейн награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу", медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью Жукова, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", всеми юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, медалью "Во имя России" и другими наградами.

https://ria.ru/20201212/veteran-1588901596.html

https://ria.ru/20201207/veteran-1588020003.html

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россия, александр жуков, ленинград, полтава, санкт-петербург, украина