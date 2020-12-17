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Умер участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года
Умер участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года
Участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года Исаак (Игорь) Морштейн скончался на 94-м году жизни, сообщила начальник отдела культуры администрации Фрунзенского РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:18
2020-12-17T21:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года Исаак (Игорь) Морштейн скончался на 94-м году жизни, сообщила начальник отдела культуры администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Ада Глебовская.Морштейн родился 17 июня 1927 года в городе Полтава на Украине. Его семья переехала в Ленинград в 1928 году. В конце 1943 года Морштейн был призван добровольцем в Красную Армию. Он участвовал, в частности, в Таллинской наступательной операции, а также в блокаде Курляндской группировки противника, говорится в материалах администрации Фрунзенского района.Морштейн был участником Парада Победы в Ленинграде в 1945 году. После демобилизации в 1954 году он учился в Северо-Западном заочном политехническом институте. Работал начальником металлургического производства на заводе "Карбюратор", затем до 2011 года был деканом Северо-Западного политехнического института. Активно работал в районном совете ветеранов.Морштейн награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу", медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью Жукова, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", всеми юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, медалью "Во имя России" и другими наградами.
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россия, александр жуков, ленинград, полтава, санкт-петербург, украина

Умер участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года

21:18 17.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Исаак Михайлович Морштейн во время IX Международного форума Победителей "Великая Победа, добытая единством". 25 апреля 2019
Ветеран Великой Отечественной войны Исаак Михайлович Морштейн во время IX Международного форума Победителей Великая Победа, добытая единством. 25 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года Исаак (Игорь) Морштейн скончался на 94-м году жизни, сообщила начальник отдела культуры администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Ада Глебовская.

"Простились с ветераном Великой Отечественной войны Игорем Михайловичем Морштейном. Удивительный, галантный, настоящий мужчина. Соболезнования родным. Вечная память герою", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

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12 декабря, 12:41
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Морштейн родился 17 июня 1927 года в городе Полтава на Украине. Его семья переехала в Ленинград в 1928 году. В конце 1943 года Морштейн был призван добровольцем в Красную Армию. Он участвовал, в частности, в Таллинской наступательной операции, а также в блокаде Курляндской группировки противника, говорится в материалах администрации Фрунзенского района.
Морштейн был участником Парада Победы в Ленинграде в 1945 году. После демобилизации в 1954 году он учился в Северо-Западном заочном политехническом институте. Работал начальником металлургического производства на заводе "Карбюратор", затем до 2011 года был деканом Северо-Западного политехнического института. Активно работал в районном совете ветеранов.
Морштейн награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу", медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью Жукова, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", всеми юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, медалью "Во имя России" и другими наградами.
Сергей Рогожников - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 14:16
Умер ветеран войны Сергей Рогожников
 
РоссияАлександр ЖуковЛенинградПолтаваСанкт-ПетербургУкраина
 
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