https://ria.ru/20201217/obrazovanie-1589678361.html

Путин рассказал, останется ли онлайн образование в России навсегда

Путин рассказал, останется ли онлайн образование в России навсегда

Онлайн-образование в России - это не навсегда, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:35

2020-12-17T13:35

2020-12-17T14:19

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большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Онлайн-образование в России - это не навсегда, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг.Он отметил, что онлайн-образование дает возможность специалисту узкого профиля и высокого класса выступать на нескольких площадках, во многих учебных заведениях. По его словам, это уже используется в образовательной структуре "Сириуса" в Сочи и во многих учебных центрах и заведениях.Он отметил, что качество онлайн-образования, конечно, в чем-то страдает."По поводу качества... ну, конечно, наверное, качество... Я же сказал, что онлайн-образование прямого общения не заменит, и, наверное, в чем-то есть плюс, когда есть возможность послушать светил мировой науки, а в чем-то в текущей работе, может быть, и в чем-то страдает. Лучше всего, когда это смешанная система", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201215/obrazovanie-1589293029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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