Путин рассказал, останется ли онлайн образование в России навсегда
13:35 17.12.2020 (обновлено: 14:19 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Онлайн-образование в России - это не навсегда, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг.
"Это востребовано, это стало частью нашей жизни. И не нужно этого бояться. Но преувеличивать эти возможности тоже не нужно. Это не на всю жизнь, не навсегда массовое онлайн-образование", - сказал Путин.
Он отметил, что онлайн-образование дает возможность специалисту узкого профиля и высокого класса выступать на нескольких площадках, во многих учебных заведениях. По его словам, это уже используется в образовательной структуре "Сириуса" в Сочи и во многих учебных центрах и заведениях.
Он отметил, что качество онлайн-образования, конечно, в чем-то страдает.
"По поводу качества... ну, конечно, наверное, качество... Я же сказал, что онлайн-образование прямого общения не заменит, и, наверное, в чем-то есть плюс, когда есть возможность послушать светил мировой науки, а в чем-то в текущей работе, может быть, и в чем-то страдает. Лучше всего, когда это смешанная система", - сказал Путин.