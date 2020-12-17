https://ria.ru/20201217/novorozhdennye-1589608930.html

В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай

В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай

Три жительницы Казахстана по договору за один миллион рублей выносили и родили детей для граждан Китая, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ Следственного... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T07:34

2020-12-17T07:34

2020-12-17T07:48

казахстан

следственный комитет россии (ск рф)

китай

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 дек — РИА Новости. Три жительницы Казахстана по договору за один миллион рублей выносили и родили детей для граждан Китая, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.Как отмечают в ведомстве, в апреле 2020 года подозреваемые родили двух мальчиков и девочку. Добавляется, что они оставили новорожденных на попечение няни, а сами уехали в Казахстан.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса (купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении двух или более лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии).Сейчас дети находятся в специализированном доме ребенка. Также разыскиваются женщины и биологические отцы младенцев для допроса и получения биологического материала для сравнительного исследования, допрашиваются сотрудники медицинских учреждений.

https://ria.ru/20200916/deti-1577306573.html

казахстан

китай

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, следственный комитет россии (ск рф), китай, красноярск, происшествия