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В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
Три жительницы Казахстана по договору за один миллион рублей выносили и родили детей для граждан Китая, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ Следственного... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T07:34
2020-12-17T07:34
2020-12-17T07:48
казахстан
следственный комитет россии (ск рф)
китай
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 дек — РИА Новости. Три жительницы Казахстана по договору за один миллион рублей выносили и родили детей для граждан Китая, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.Как отмечают в ведомстве, в апреле 2020 года подозреваемые родили двух мальчиков и девочку. Добавляется, что они оставили новорожденных на попечение няни, а сами уехали в Казахстан.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса (купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении двух или более лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии).Сейчас дети находятся в специализированном доме ребенка. Также разыскиваются женщины и биологические отцы младенцев для допроса и получения биологического материала для сравнительного исследования, допрашиваются сотрудники медицинских учреждений.
https://ria.ru/20200916/deti-1577306573.html
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казахстан, следственный комитет россии (ск рф), китай, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 17 дек — РИА Новости.
Три жительницы Казахстана
по договору за один миллион рублей выносили и родили детей для граждан Китая
, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.
"По предварительной версии, в августе 2019 года 32-летняя, 27-летняя и 34-летняя гражданки Республики Казахстан за денежное вознаграждение в один миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая, которые являются биологическими отцами детей", — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, в апреле 2020 года подозреваемые родили двух мальчиков и девочку. Добавляется, что они оставили новорожденных на попечение няни, а сами уехали в Казахстан.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса (купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении двух или более лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии).
Сейчас дети находятся в специализированном доме ребенка. Также разыскиваются женщины и биологические отцы младенцев для допроса и получения биологического материала для сравнительного исследования, допрашиваются сотрудники медицинских учреждений.