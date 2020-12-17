https://ria.ru/20201217/neftepromysly-1589635602.html

Гитлеровцы хотели захватить нефтепромыслы на Кавказе с помощью химоружия

Гитлеровцы хотели захватить нефтепромыслы на Кавказе с помощью химоружия

Гитлеровцы намеревались в 1942 году любой ценой, в том числе с помощью химического оружия, захватить советские нефтепромыслы на Кавказе, имевшие критически... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:11

2020-12-17T11:11

2020-12-17T11:12

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гитлеровцы намеревались в 1942 году любой ценой, в том числе с помощью химического оружия, захватить советские нефтепромыслы на Кавказе, имевшие критически важное значение для Третьего рейха, говорится в новых рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России.Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифротелеграмма, направленная 14 мая 1942 года из Стокгольма в Москву выдающимся разведчиком, резидентом советской внешней разведки в Швеции Борисом Рыбкиным под оперативным псевдонимом "Кин". То сообщение касалось планов гитлеровцев наступать на Кавказ летом 1942 года.В шифротелеграмме отмечалось, что для гитлеровцев "успех операций против Кавказа будет решать исход войны". "Поэтому немцы не будут брезговать никакими средствами, чтобы добиться успеха", - подчеркивал Рыбкин. Он добавлял, что командованию группировки вермахта "уже посланы специальные газовые войска в большом количестве и направлено большое количество газовых гранатометов и другие химические материалы".Как сообщал "Кин", в Германии считаются с тем, что русские при угрозе потери нефтепромыслов разрушат их. "Поэтому немцы уже заготовили гигантские склады и резервуары, оборудование (буровые машины и т.д.). Кроме того, мобилизованы все горные инженеры, независимо от возраста", - передавал Рыбкин.Он сообщал, что операцию против Кавказа планировали провести как на Крите, где гитлеровцы высадили большой десант с воздуха. "На нефтяные промыслы будут сброшены неслыханные массы парашютных войск, почти все, чем Германия располагает, с задачей овладеть нефтяными источниками. Эти воздушные десанты попытаются удержаться до тех пор, пока немцы не подойдут со стороны Ростова", - отмечал советский резидент.Наступление на Кавказ было основной целью германской кампании 1942 года. Захватом нефтяных месторождений Кавказа Германия не только обеспечивала себя дополнительными источниками жидкого топлива, но и лишала таких источников Советский Союз. Однако Красная Армия остановила и не допустила немцев к нефтяным районам Грозного и Баку. В жестоких оборонительных боях советские войска нанесли противнику крупные потери, обескровив его ударную группировку. Считается, что битвы за Кавказ и Сталинград предопределили коренной перелом в Великой Отечественной и Второй мировой войне в целом. Стратегическая инициатива постепенно переходила к Советскому Союзу.В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.

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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сталинград, ссср, в мире