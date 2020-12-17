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Путин заявил, что Россия начала слезать с нефтегазовой иглы

Путин заявил, что Россия начала слезать с нефтегазовой иглы

Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы", уже 70% бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:18

2020-12-17T12:18

2020-12-17T17:02

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы", уже 70% бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов, заявил президент РФ Владимир Путин.Если кому-то хочется представлять Россию "до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований, хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду", добавил глава государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы" Путин: "Мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы" 2020-12-17T12:18 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика