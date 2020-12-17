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https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589784065.html
МИД Германии усомнился в готовности России прояснить дело Навального
МИД Германии усомнился в готовности России прояснить дело Навального
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что сомневается в готовности России прояснить произошедшее с блогером Алексеем Навальным. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:59
2020-12-17T19:00
хайко маас
организация по запрещению химического оружия
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
германия
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что сомневается в готовности России прояснить произошедшее с блогером Алексеем Навальным.В тот же день в ходе большой пресс-конференции глава РФ Владимир Путин снова повторил, что Россия готова расследовать "покушение" на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его "отравлении". Он напомнил, что Москва предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разбираться с этой проблемой. Также в ходе общения Путин назвал опубликованные расследования об "отравлении" Навального попыткой напасть на первых лиц государства."Мы не хотим, чтобы это далее делалось вопросом двухсторонних отношений. Это не тема двусторонних отношений России и Германии. Поэтому мы передали все свои сведения ОЗХО", - подчеркнул Маас.Министр также отметил, что считает правильным решение о санкциях по делу Навального. "Я думаю, что у России было множество возможностей в последние недели и месяцы внести вклад в разъяснение произошедшего, вклад, который могут внести только они. Этого не случилось. Мы принимаем это к сведению", - добавил он.Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал в понедельник материал, с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за оппозиционером по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности, по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" оппозиционера там.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты.В ходе встречи с членами Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589675211.html
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хайко маас, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), германия, в мире

МИД Германии усомнился в готовности России прояснить дело Навального

18:59 17.12.2020 (обновлено: 19:00 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельнико
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что сомневается в готовности России прояснить произошедшее с блогером Алексеем Навальным.
В тот же день в ходе большой пресс-конференции глава РФ Владимир Путин снова повторил, что Россия готова расследовать "покушение" на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его "отравлении". Он напомнил, что Москва предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разбираться с этой проблемой. Также в ходе общения Путин назвал опубликованные расследования об "отравлении" Навального попыткой напасть на первых лиц государства.

"Я думаю, что было много возможностей, чтобы прояснить в России вещи, которые произошли там в связи с отравлением Навального. Или по меньшей мере запустить расследование. Этого не произошло. Поэтому у нас есть серьезные сомнения в готовности России делать это", - заявил Маас в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Трансляция велась в Facebook министерства иностранных дел Германии.

"Мы не хотим, чтобы это далее делалось вопросом двухсторонних отношений. Это не тема двусторонних отношений России и Германии. Поэтому мы передали все свои сведения ОЗХО", - подчеркнул Маас.
Министр также отметил, что считает правильным решение о санкциях по делу Навального. "Я думаю, что у России было множество возможностей в последние недели и месяцы внести вклад в разъяснение произошедшего, вклад, который могут внести только они. Этого не случилось. Мы принимаем это к сведению", - добавил он.
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Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал в понедельник материал, с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за оппозиционером по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.
Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности, по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.
CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.
При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" оппозиционера там.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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