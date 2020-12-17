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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/mirotvortsy-1589703348.html
Путин отреагировал на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье
Путин отреагировал на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ за вывод миротворцев из Приднестровья, но когда созреют условия. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:47
2020-12-17T15:43
евросоюз
молдавия
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
майя санду
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ за вывод миротворцев из Приднестровья, но когда созреют условия."Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И, в целом, мы за то, чтобы вывести, как столько созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все по пути мира, примирения ситуации. Мы за это. И мы уже были близки совсем с бывшим президентом (Молдавии Владимиром) Ворониным к этому", - сказал Путин на большой пресс-конференции."Но в последний момент представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение Преднестеровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем? Почему? Я потом спрашивал своих коллег из Евросоюза, зачем они это сделали. Ну вот так получилось. Сейчас не будем вдаваться в подробности. Рано или поздно эта проблема должна быть решена", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
Путин о выводе миротворцев: "Как только будет налажен диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы"
Большая пресс-конференция Путина
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евросоюз, молдавия, майя санду, владимир путин, в мире

Путин отреагировал на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье

14:47 17.12.2020 (обновлено: 15:43 17.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ за вывод миротворцев из Приднестровья, но когда созреют условия.
"Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И, в целом, мы за то, чтобы вывести, как столько созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все по пути мира, примирения ситуации. Мы за это. И мы уже были близки совсем с бывшим президентом (Молдавии Владимиром) Ворониным к этому", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 22:12
Додон попросил Санду не делать едких заявлений в адрес России
"Но в последний момент представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение Преднестеровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем? Почему? Я потом спрашивал своих коллег из Евросоюза, зачем они это сделали. Ну вот так получилось. Сейчас не будем вдаваться в подробности. Рано или поздно эта проблема должна быть решена", - добавил он.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
"И вот это меня, честно говоря, задело": большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
1 из 14

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
2 из 14

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
3 из 14

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
4 из 14

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
5 из 14

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
6 из 14

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

Мониторы с изображением участников большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
7 из 14

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
8 из 14

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
9 из 14

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
10 из 14

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

Пенсионеры пьют чай и смотрят прямую трансляцию ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Казани
11 из 14

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
12 из 14

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
13 из 14

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

Журналист перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
14 из 14

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 14

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 14

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 14

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
9 из 14

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 14

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 14

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
13 из 14

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 14

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020ЕвросоюзМолдавияМайя СандуВладимир ПутинВ мире
 
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