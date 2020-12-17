https://ria.ru/20201217/mirotvortsy-1589703348.html

Путин отреагировал на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье

Путин отреагировал на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ за вывод миротворцев из Приднестровья, но когда созреют условия. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:47

2020-12-17T14:47

2020-12-17T15:43

евросоюз

молдавия

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

майя санду

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ за вывод миротворцев из Приднестровья, но когда созреют условия."Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И, в целом, мы за то, чтобы вывести, как столько созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все по пути мира, примирения ситуации. Мы за это. И мы уже были близки совсем с бывшим президентом (Молдавии Владимиром) Ворониным к этому", - сказал Путин на большой пресс-конференции."Но в последний момент представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение Преднестеровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем? Почему? Я потом спрашивал своих коллег из Евросоюза, зачем они это сделали. Ну вот так получилось. Сейчас не будем вдаваться в подробности. Рано или поздно эта проблема должна быть решена", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201201/sandu-1587250480.html

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Путин о выводе миротворцев: "Как только будет налажен диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы" Большая пресс-конференция Путина 2020-12-17T14:47 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, молдавия, майя санду, владимир путин, в мире