Иностранцы пришли в ужас от сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке
moscow metro station i used a lot vs nyc subway station i use a lot pic.twitter.com/6102ljO7CW— katya (@kazbek) December 14, 2020
"Станция метро в Москве, которой я часто пользовалась, и станция метро в Нью-Йорке, которой я часто пользуюсь", — написала пользовательница @kazbek.
Комментаторы принялись делится мнениями и пришли к выводу о превосходстве московской подземки.
"Мне искренне нравится, что никто не удосужился сделать станцию "Чеймберс-стрит" презентабельной. Лучшее проявление пренебрежительного отношения американцев к общественной сфере", — отреагировал @jaegervonkramer.
"Станция "Чеймберс-стрит" печально известна, на протяжении десятилетий ее признавали худшей в Нью-Йорке. Она настолько фотогенично ветхая, что стала популярным местом для съемок телешоу и фильмов. При этом московское метро действительно лучше во всех отношениях", — отметил @Doom2020orbust.
"Станция в Нью-Йорке выглядит давно заброшенной, как из фильма про конец света, но я думаю, что, по сути, в этом — все США", — считает @KorolAdrian.
"Я всегда удивляюсь уровню запущенности и упадка, с которым американцы готовы мириться в общественной инфраструктуре", — обратил внимание @GWHatt.
"Московское метро, пожалуй, моя самая любимая система общественного транспорта в мире", — призналась @TheTarnhelm.
22 мая 2019, 18:21Эксперт назвал московское метро одним из самых безопасных в мире