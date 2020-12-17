https://ria.ru/20201217/metro-1589605401.html

Иностранцы пришли в ужас от сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке

Иностранцы пришли в ужас от сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке

Пользователи Twitter эмоционально отреагировали на публикацию со сравнением станций метро в России и США. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T04:59

2020-12-17T04:59

2020-12-17T04:59

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter эмоционально отреагировали на публикацию со сравнением станций метро в России и США.Автор поста выложила в соцсети два снимка: на одном из них запечатлена станция "Киевская" в Москве, на другом — "Чеймберс-стрит" в Нью-Йорке.Комментаторы принялись делится мнениями и пришли к выводу о превосходстве московской подземки."Мне искренне нравится, что никто не удосужился сделать станцию "Чеймберс-стрит" презентабельной. Лучшее проявление пренебрежительного отношения американцев к общественной сфере", — отреагировал @jaegervonkramer."Станция "Чеймберс-стрит" печально известна, на протяжении десятилетий ее признавали худшей в Нью-Йорке. Она настолько фотогенично ветхая, что стала популярным местом для съемок телешоу и фильмов. При этом московское метро действительно лучше во всех отношениях", — отметил @Doom2020orbust."Станция в Нью-Йорке выглядит давно заброшенной, как из фильма про конец света, но я думаю, что, по сути, в этом — все США", — считает @KorolAdrian."Я всегда удивляюсь уровню запущенности и упадка, с которым американцы готовы мириться в общественной инфраструктуре", — обратил внимание @GWHatt."Московское метро, пожалуй, моя самая любимая система общественного транспорта в мире", — призналась @TheTarnhelm.

https://ria.ru/20190522/1554817069.html

россия

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нью-йорк (город)

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россия, метро, москва, нью-йорк (город), сша, twitter, в мире