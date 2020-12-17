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Иностранцы пришли в ужас от сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке
Иностранцы пришли в ужас от сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке
Пользователи Twitter эмоционально отреагировали на публикацию со сравнением станций метро в России и США. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T04:59
2020-12-17T04:59
россия
метро
москва
нью-йорк (город)
сша
twitter
в мире
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter эмоционально отреагировали на публикацию со сравнением станций метро в России и США.Автор поста выложила в соцсети два снимка: на одном из них запечатлена станция "Киевская" в Москве, на другом — "Чеймберс-стрит" в Нью-Йорке.Комментаторы принялись делится мнениями и пришли к выводу о превосходстве московской подземки."Мне искренне нравится, что никто не удосужился сделать станцию "Чеймберс-стрит" презентабельной. Лучшее проявление пренебрежительного отношения американцев к общественной сфере", — отреагировал @jaegervonkramer."Станция "Чеймберс-стрит" печально известна, на протяжении десятилетий ее признавали худшей в Нью-Йорке. Она настолько фотогенично ветхая, что стала популярным местом для съемок телешоу и фильмов. При этом московское метро действительно лучше во всех отношениях", — отметил @Doom2020orbust."Станция в Нью-Йорке выглядит давно заброшенной, как из фильма про конец света, но я думаю, что, по сути, в этом — все США", — считает @KorolAdrian."Я всегда удивляюсь уровню запущенности и упадка, с которым американцы готовы мириться в общественной инфраструктуре", — обратил внимание @GWHatt."Московское метро, пожалуй, моя самая любимая система общественного транспорта в мире", — призналась @TheTarnhelm.
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россия, метро, москва, нью-йорк (город), сша, twitter, в мире

Иностранцы пришли в ужас от сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке

04:59 17.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter эмоционально отреагировали на публикацию со сравнением станций метро в России и США.
Автор поста выложила в соцсети два снимка: на одном из них запечатлена станция "Киевская" в Москве, на другом — "Чеймберс-стрит" в Нью-Йорке.

"Станция метро в Москве, которой я часто пользовалась, и станция метро в Нью-Йорке, которой я часто пользуюсь", — написала пользовательница @kazbek.

Комментаторы принялись делится мнениями и пришли к выводу о превосходстве московской подземки.
"Мне искренне нравится, что никто не удосужился сделать станцию "Чеймберс-стрит" презентабельной. Лучшее проявление пренебрежительного отношения американцев к общественной сфере", — отреагировал @jaegervonkramer.
"Станция "Чеймберс-стрит" печально известна, на протяжении десятилетий ее признавали худшей в Нью-Йорке. Она настолько фотогенично ветхая, что стала популярным местом для съемок телешоу и фильмов. При этом московское метро действительно лучше во всех отношениях", — отметил @Doom2020orbust.
"Станция в Нью-Йорке выглядит давно заброшенной, как из фильма про конец света, но я думаю, что, по сути, в этом — все США", — считает @KorolAdrian.
"Я всегда удивляюсь уровню запущенности и упадка, с которым американцы готовы мириться в общественной инфраструктуре", — обратил внимание @GWHatt.
"Московское метро, пожалуй, моя самая любимая система общественного транспорта в мире", — призналась @TheTarnhelm.
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