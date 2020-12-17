https://ria.ru/20201217/merkel-1589744470.html

Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель

Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, отметил, что она пока никуда не уходит, и у них добрые личные... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:49

2020-12-17T16:49

2020-12-17T16:56

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

ангела меркель

владимир путин

германия

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, отметил, что она пока никуда не уходит, и у них добрые личные отношения."Она, слава Богу, никуда не уходит, она работает пока, поэтому, мне кажется, не очень корректно сейчас мне говорить, что она вот ушла, что там будет потом", - сказал Путин журналистам.Он отметил, что у них с канцлером достаточно добрые личные отношения, и межгосударственные находятся на весьма высоком уровне.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ангела меркель, владимир путин, германия, в мире