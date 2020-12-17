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Си Цзиньпин оценил успех миссии "Чанъэ-5" на Луне
Си Цзиньпин оценил успех миссии "Чанъэ-5" на Луне
Успешное завершение миссии "Чанъэ-5" по сбору и доставке лунного грунта на Землю стало большим успехом и огромным шагом для космической науки Китая, заявил... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T04:57
2020-12-17T04:57
земля
космос - риа наука
си цзиньпин
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Успешное завершение миссии "Чанъэ-5" по сбору и доставке лунного грунта на Землю стало большим успехом и огромным шагом для космической науки Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Возвращаемый модуль запущенного 24 ноября китайского зонда по исследованию Луны "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлился в заданном районе в автономном районе Внутренняя Монголия, технический персонал уже обнаружил капсулу.Он подчеркнул, что это станет вкладом в исследование человечеством истории происхождения Земли и Солнечной системы."Родина и народ никогда не забудут вашей заслуги", - отметил Си Цзиньпин.Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня, аппарат доставил на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
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земля, космос - риа наука, си цзиньпин, пекин, китай, ссср, сша

Си Цзиньпин оценил успех миссии "Чанъэ-5" на Луне

04:57 17.12.2020
 
© AP Photo / Roman Pilipey/PoolПредседатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Roman Pilipey/Pool
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Успешное завершение миссии "Чанъэ-5" по сбору и доставке лунного грунта на Землю стало большим успехом и огромным шагом для космической науки Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Возвращаемый модуль запущенного 24 ноября китайского зонда по исследованию Луны "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлился в заданном районе в автономном районе Внутренняя Монголия, технический персонал уже обнаружил капсулу.
"Я, узнав новость о полном успехе миссии "Чанъэ-5", от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия. Миссия "Чанъэ-5" была для нашей страны самой сложной, мы впервые выполнили задачу по доставке образцов с другого небесного тела. Это огромное достижение новой государственной системы знаменует собой большой шаг вперед для космонавтики Китая", - заявил Си Цзиньпин в опубликованной поздравительной телеграмме командному центру миссии по исследованию Луны.
Он подчеркнул, что это станет вкладом в исследование человечеством истории происхождения Земли и Солнечной системы.
"Родина и народ никогда не забудут вашей заслуги", - отметил Си Цзиньпин.
Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня, аппарат доставил на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
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