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Нижегородская область
https://ria.ru/20201217/lgoty-1589804067.html
В Нижегородской области установили налоговые льготы для IT-отрасли
В Нижегородской области установили налоговые льготы для IT-отрасли
Налоговые льготы для предпринимателей IT-отрасли установлены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T20:53
2020-12-17T20:53
нижегородская область
глеб никитин
единая россия
москва
нижегородская область
санкт-петербург
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Налоговые льготы для предпринимателей IT-отрасли установлены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Депутаты законодательного собрания Нижегородской области в четверг приняли в двух чтениях закон "Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения". Документ был внесен на рассмотрение представительного органа власти губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.При этом компании должны иметь не менее 90% дохода от данного вида экономической деятельности. Кроме того, размер средней заработной платы налогоплательщика за предыдущий налоговый период должен быть не ниже средней зарплаты по данному виду экономической деятельности.Глава региона добавил, что подобной практики нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Приволжском федеральном округе. "Льгота будет действовать с 1 июля 2021 года по 1 июля 2031 года", – подчеркнул Никитин.Председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин отметил, что введение таких мер поддержки именно для сектора разработки IT позволит Нижегородской области сохранить статус самого передового региона в направлении развития современных технологий. "Уверен, что новый закон не только заинтересует те компании, которые активно работают в регионе, но и поможет привлечь новые. Срок предоставления льготы - 10 лет - беспрецедентный", – сказал он.В свою очередь, заместитель председателя регионального парламента Ольга Щетинина заявила, что "сделан серьезный шаг навстречу компаниям, занимающимся разработкой программного обеспечения". "Депутаты фракции "Единая Россия" единогласно поддержали это решение губернатора, потому что убеждены, что налоговые льготы позволят активно развиваться и нижегородским IT-специалистам, и всей отрасли, а также укрепят лидерские позиции региона в сфере цифровизации", – подчеркнула она.
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глеб никитин, единая россия, москва, нижегородская область, санкт-петербург, экономика

В Нижегородской области установили налоговые льготы для IT-отрасли

20:53 17.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Налоговые льготы для предпринимателей IT-отрасли установлены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области в четверг приняли в двух чтениях закон "Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения". Документ был внесен на рассмотрение представительного органа власти губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
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"Закон устанавливает пониженную ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, а также в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Льгота предоставляется для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Нижегородской области, основным видом экономической деятельности которых является разработка компьютерного программного обеспечения и оказание консультационных услуг в данной области (ОКВЭД 62)", - говорится в сообщении.

При этом компании должны иметь не менее 90% дохода от данного вида экономической деятельности. Кроме того, размер средней заработной платы налогоплательщика за предыдущий налоговый период должен быть не ниже средней зарплаты по данному виду экономической деятельности.

"Развитие и поддержка IT-отрасли является одним из приоритетных направлений в рамках национального проекта "Цифровая экономика". В Нижегородской области этому уделяется большое внимание, наш регион – один из наиболее передовых в России в области внедрения инноваций. Переход на пониженные дифференцированные налоговые ставки по УСН сократит расходы малого бизнеса в IT-сфере. В итоге предприниматели отрасли смогут направить высвободившиеся средства на дальнейшее развитие высокотехнологичных проектов и создание дополнительных рабочих мест", – цитирует пресс-служба слова Никитина.

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Глава региона добавил, что подобной практики нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Приволжском федеральном округе. "Льгота будет действовать с 1 июля 2021 года по 1 июля 2031 года", – подчеркнул Никитин.
Председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин отметил, что введение таких мер поддержки именно для сектора разработки IT позволит Нижегородской области сохранить статус самого передового региона в направлении развития современных технологий. "Уверен, что новый закон не только заинтересует те компании, которые активно работают в регионе, но и поможет привлечь новые. Срок предоставления льготы - 10 лет - беспрецедентный", – сказал он.
В свою очередь, заместитель председателя регионального парламента Ольга Щетинина заявила, что "сделан серьезный шаг навстречу компаниям, занимающимся разработкой программного обеспечения". "Депутаты фракции "Единая Россия" единогласно поддержали это решение губернатора, потому что убеждены, что налоговые льготы позволят активно развиваться и нижегородским IT-специалистам, и всей отрасли, а также укрепят лидерские позиции региона в сфере цифровизации", – подчеркнула она.
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