https://ria.ru/20201217/kultura-1589616347.html

Выбор РИА Новости: главные достижения российской культуры в 2020 году

Выбор РИА Новости: главные достижения российской культуры в 2020 году

Уходящий год запомнится работникам культуры событиями, итоги которых будут ощущаться еще долго: пандемия коронавируса встряхнула привычный уклад культурных... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:26

2020-12-17T09:26

2020-12-17T09:26

новый год—2021

культура

илон маск

седьмая студия

гоголь-центр

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

армен джигарханян

константин хабенский

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уходящий год запомнится работникам культуры событиями, итоги которых будут ощущаться еще долго: пандемия коронавируса встряхнула привычный уклад культурных институций, заставив их зажить онлайном, протечка крыши в Третьяковской галерее вновь обратила внимание на музейную безопасность, а смена министра культуры может привести к новому витку развития всей отрасли."Министр-тоже человек"Год начался с культурных потрясений на самом верху: на смену Владимиру Мединскому, руководившему министерством культуры РФ неполные восемь лет, пришла Ольга Любимова, которая до этого курировала в ведомстве кинематограф. Данное назначение представители отрасли встретили положительно, выражая надежду, что дочь ректора Театрального училища имени Щепкина, внучка известного переводчика Николая Любимова и правнучка великого русского артиста Василия Качалова – человек культуре не чуждый.Сама же Любимова признавалась, что "не могла представить, что будет стоять на сцене в таком качестве". Что подтвердили обнаруженные через несколько дней после назначения ее посты в "Живом журнале", написанные ранее, в которых Любимова признавалась, что культура ей неинтересна, и она "некультурный человек". Из-за критики посты были удалены, впоследствии министр назвала это "формой эпатажа и желанием что-то продемонстрировать", ведь "министр – тоже человек".Увидимся в зумеВспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года, в марте 2020 года ВОЗ объявила, что распространение новой инфекции достигло стадии пандемии. Она в значительной мере отразилась и на культурной сфере. Первая волна жестких ограничений настигала культурные институции в мае – закрылись все театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки. После непродолжительной работы с июля по ноябрь с соблюдением всех правил, предписанных Роспотребнадзором, нахлынула вторая волна распоряжений, согласно которым театры ограничили количество посетителей с 50% до 25% от общей заполняемости зала, а столичные музеи закрылись вновь.На фоне "офлайновой" бездеятельности, музеи и театры, цирки и библиотеки начали активно осваивать онлайн-пространство.Одним из наиболее обсуждаемых музейных проектов стала видеоэкскурсия музыканта Сергея Шнурова по Третьяковской галерее в компании с директором музея Зельфирой Трегуловой. Разговор о произведениях Ивана Айвазовского, Василия Сурикова, Ильи Репина, Михаила Врубеля и других живописцев за сутки посмотрели более 17 тысяч человек, что в четыре раза больше, чем средняя дневная посещаемость музея. Второй выпуск Третьяковки записывался в залах авангарда на Крымском Валу, на этот раз соведущим Трегуловой стал актер Константин Хабенский. Однако беседа о шедеврах Казимира Малевича, Марка Шагала, Василия Кандинского вызвала меньший интерес – за два дня видео посмотрели 15 тысяч человек.В интернет "переместились" не только экскурсии, но и кинопремьеры: несколько значимых картин вышли на онлайн-платформах, минуя кинотеатральный прокат. Первооткрывателем в области онлайн-премьер стал голливудский блокбастер "Мулан", который показали на платформе Disney+. Студия пояснила, что решение об отмене традиционной премьеры было принято на фоне закрытия кинотеатров по всему миру. Правда, российский кинотеатральный прокат у "Мулан" все же состоялся в сентябре и совпал с прокатом боевика "Довод" Кристофера Нолана, после чего российские кинотеатры впервые с марта месяца зафиксировали миллион посетителей за выходные.В июне Россия провела в онлайн первый международный кинорынок Key Buyers Event: Digital Edition, в котором приняли участие более 120 отечественных компаний и около 600 представителей из 70 стран мира. Рынок прошел успешно, привлек внимание западных байеров, по итогам его работы Роскино сообщило о планах создать постоянную онлайн-платформу для общения с зарубежными партнерами.Берлинале, "Дау" и судыДо объявления пандемии и закрытия границ в Германии в феврале успел состояться один из крупнейших международных фестивалей Берлинале. В конкурсную программу вошли 18 фильмов. Россию представил фильм "Дау. Наташа" из масштабного арт-проекта "Дау" режиссера Ильи Хржановского о жизни советского физика Льва Ландау. Фильм получил "Серебряного медведя" за операторскую работу.В России четыре фильма из десяти, вошедших в проект, не получили прокатного удостоверения. В Минкультуры их сочли "порнографическими", в частности, фильм "Дау. Наташа". Создатели проекта – компания "Феномен Филмз" – с оценкой Минкультуры не согласились, обратились в суд с требованием признать незаконным отказ ведомства выдать прокатные удостоверения. Суд заявление отклонил. Арбитражный апелляционный суд Москвы решение первой инстанции оставил без измененийЕще один скандал, связанный с фильмом "Дау. Дегенерация", разгорелся на Украине, где эта часть проекта снималась в 2011 году. Уполномоченный президента Украины по правам человека Николай Кулеба обратился в полицию, так как, по его сведениям, к съемкам привлекались дети из дома ребенка "с нарушением их прав и свобод". Создатели проекта направили Кулебе письмо, в котором отвергли все обвинения, по их словам, дети находились на съемочной площадке со своими официальными опекунами. Харьковская прокуратура, тем не менее, возбудила уголовное дело.Кинофестивали с дорожкой и безГлавный мировой киносмотр - Каннский фестиваль в мае был отменен из-за пандемии, в конце октября он прошел "символически" в течение трех дней на Лазурном берегу с соблюдением всех санитарных норм. В программу фестиваля вошли четыре фильма. Президент фестиваля Пьер Лескюр сообщил, что мини-версию кинофорума провели в "знак дружбы и уважения к мастерам кино", все фильмы, которые ранее были отобраны в программу, получили статус участника Каннского кинофестиваля.Венецианский фестиваль состоялся офлайн в Италии со 2 по 12 сентября. Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специального приза жюри, режиссер получил его лично, позже драма была выдвинута от России на премию "Оскар". Еще один российский фильм "Китобой" - полнометражный дебют режиссера Филиппа Юрьева стал обладателем Гран-при в программе Giornate degli autori (Venice Days), в этой же программе участвовал фильм Ивана Твердовского "Конференция" о трагедии в театральном центре на Дубровке, но остался без призов.Московскому международному кинофестивалю и "Кинотавру" в Сочи, перенесенным из-за пандемии, тоже повезло состояться офлайн осенью в период послабления коронавирусных ограничений.Открытие и закрытие ММКФ традиционно прошло в ККЗ "Россия" с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Президент ММКФ Никита Михалков на церемониях не присутствовал – был на карантине. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила надежду, что в следующем году киносмотр пройдет при полных залах и все, наконец, обнимутся. Гран-при ММКФ получил фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник", основанный на произведениях Даниила Гранина, Ольги Берггольц.Формат фестиваля "Кинотавр" в Сочи организаторы изменили на сугубо деловой - никаких пляжных вечеринок и вечерних презентаций, только кино, пресс-конференции и брифинги, разумеется, с соблюдением эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, включая шахматную рассадку в Зимнем театре. Засидевшиеся дома в изоляции кинематографисты были и этому рады, активно ходили в кино, несмотря на аномальную жару и манящие пляжи. Гран-при фестиваля впервые получил якутский фильм – "Пугало" Дмитрия Давыдова. "Китобой" удостоился приза за режиссуру.Евровидение для взрослых и детейМеждународный песенный конкурс "Евровидение" в этом году должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации по всему миру смотр отменили. Планировалось, что от России на "Евровидение" поедет группа Little Big, известная по всему миру. Их музыкальный клип на конкурсную песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале "Евровидения", набрав свыше 134 миллионов просмотров. Сами участники признаются, что в 2021 году попробуют свои силы вновь, отправив на конкурс несколько песен."Детское Евровидение" пошло в конце ноября в Польше в формате телемоста. Победительницей стала Валентина Тронель из Франции. Российская участница Софья Феськова заняла 10-е место. Девочка расстроилась, но отметила, что участие в конкурсе было интересным опытом, в дальнейшем она продолжит заниматься вокалом и расти профессионально.Кино в иллюминатореВ сентябре 2020 года пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" сообщила, что совместно с Первым каналом и студией Yellow, Black and White впервые в истории снимет художественный фильм в космосе, проект запланирован на 2021 год. Главную роль сыграет актриса, которую выберут по итогам всероссийского конкурса. Как сообщали СМИ, голливудский актер Том Круз тоже хочет полететь на МКС в 2021 году на американском корабле для съемок фильма. Переговоры об этом он ведет с НАСА и главой SpaceX Илоном Маском.Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выразил надежду, что Россия снимет фильм раньше, обогнав американцев. Режиссером фильма станет Клим Шипенко, однажды уже снимавший фильм на космическую тему – "Салют 7". Триллер Шипенко "Текст" с Александром Петровым в главной роли получил в январе Гран-при премии "Золотой орел", а его комедия "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины превысили 3, 044 миллиарда рублей, побив рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей).Один вышел, другой сел2020 год оборвал карьеру актера Михаила Ефремова. Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Процесс над Ефремовым был громким, актера затравили в соцсетях, требуя максимального наказания. По словам актрисы Чулпан Хаматовой, "все это происходило в диком ожесточении общества, потере каких бы то ни было человеческих качеств – ни милосердия, ни соучастия", что в целом было "чудовищно".Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Ефремов был этапирован в колонию в Белгородской области.Также в июне завершилось дело "Седьмой студии", тянувшееся с 2017 года. Режиссера и худрука театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова, который все это время находился под домашним арестом, признали виновным в хищении 129 миллионов рублей и приговорили к трем годам условного заключения, обязав выплатить штраф в 800 тысяч рублей.Купание красного коняТретьяковская галерея, не успев открыться после первой волны коронавируса в августе, сообщила о протечке крыши в здании на Крымском Валу из-за сильного дождя. Пострадала экспозиция "Искусство ХХ века", где были представлены такие шедевры, как "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, две версии "Черного квадрата" Казимира Малевича, картина "Над городом" Марка Шагала и другие знаковые произведения русского авангарда.Залы закрыли для посетителей, пока проводились экстренные меры по устранению последствий протечки и сохранению экспонатов. Произведения, как сообщалось, не пострадали. После инцидента министерство культуры РФ поручило руководству Третьяковской галереи провести оценку причиненного ущерба и определить причины случившегося.Неудачный бойкотПевец Валерий Меладзе в уходящем году призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, объяснив это тем, что без них, может, "кто-то заметит" существование целой отрасли, десятки тысяч представителей которой оказались без заработка из-за отмененных новогодних концертов.Коллеги по цеху отреагировали на это предложение двояко. Например, продюсер Иосиф Пригожин, имя которого в этом году то тут, то там всплывало с очередным скандалом и чей конфликт в сети с Сергеем Шнуровым на тему "бедственного положения артистов" вызвал много шума, поддержал Меладзе, отметив, что "когда артисты нужны, они всегда на передовой".Зато музыкант Юрий Лоза, получивший в этом году благодарность президента России, но рассчитывающий на звание заслуженного артиста, предположил, что на место отказавшихся выступать на новогодних концертах артистов придут те, кого обычно на такие праздничные шоу не зовут.Утраты годаВ этом году страна понесла невосполнимые потери, в частности пандемия коронавируса унесла жизни многих деятелей культуры. От этой болезни скончались театральный режиссер и народный артист России Роман Виктюк, звезда фильма "Собачье сердце", актер Борис Плотников, президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, посвятившая 75 лет жизни работе в музее.В ноябре этого года ушел из жизни писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий. Еще одним потрясением для литературного мира стала смерть писателя Эдуарда Лимонова, автора автобиографического романа "Это я, Эдичка", который принес Лимонову широкую известность и скандальную репутацию.Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в октябре. Актриса сыграла в кино около 100 ролей, в том числе в таких фильмах как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину" и других. Всенародный любимец, актер и худрук своего театра Армен Джигарханян, сыгравший сотни ролей в кино, ушел из жизни в ноябре. В декабре не стало народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сыгравшего множество ролей в знаковых советских и фильмах, таких как "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита", "Визит дамы" и многих других.

https://ria.ru/20201207/lyubimova-1588003230.html

https://ria.ru/20201216/tretyakovka-1589570546.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/yuliya-menshova-1576279012.html

https://ria.ru/20201215/kino-1589372094.html

https://ria.ru/20201129/evrovidenie-1586879608.html

https://ria.ru/20201214/efremov-1589112984.html

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