https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589632205.html

В России выявили 28 214 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 28 214 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 214 заболевших COVID-19, у 18,6 процента из них симптомов нет. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:02

2020-12-17T11:02

2020-12-17T12:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 214 заболевших COVID-19, у 18,6 процента из них симптомов нет. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Темпы прироста остаются на уровне одного процента. Умерли 587 человек, вылечились более 26,4 тысячи.На первом месте по числу новых случаев — Москва (6711, почти на 1700 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3763), Подмосковье (1471), Нижегородская (496), Архангельская (399), Свердловская (397), Воронежская (389) и Ростовская (387) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (30), на Чукотке (девять заболевших) и в Ненецком автономном округе (шесть).Вчера оперштаб сообщал о 26 509 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 762 668 заразившихся коронавирусом, из них свыше 49,1 тысячи скончались, 2,2 миллиона вылечились.Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 74 миллиона, свыше 1,65 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (почти 17 миллионов заболевших), Индия (9,95 миллиона) и Бразилия (7,04 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Турцию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589388711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество