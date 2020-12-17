В России выявили 28 214 новых случаев заражения коронавирусом
11:02 17.12.2020 (обновлено: 12:06 17.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 214 заболевших COVID-19, у 18,6 процента из них симптомов нет. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Темпы прироста остаются на уровне одного процента. Умерли 587 человек, вылечились более 26,4 тысячи.
На первом месте по числу новых случаев — Москва (6711, почти на 1700 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3763), Подмосковье (1471), Нижегородская (496), Архангельская (399), Свердловская (397), Воронежская (389) и Ростовская (387) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (30), на Чукотке (девять заболевших) и в Ненецком автономном округе (шесть).
Вчера оперштаб сообщал о 26 509 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 762 668 заразившихся коронавирусом, из них свыше 49,1 тысячи скончались, 2,2 миллиона вылечились.
Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 74 миллиона, свыше 1,65 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (почти 17 миллионов заболевших), Индия (9,95 миллиона) и Бразилия (7,04 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Турцию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.