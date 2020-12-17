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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589632205.html
В России выявили 28 214 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 28 214 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 214 заболевших COVID-19, у 18,6 процента из них симптомов нет. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:02
2020-12-17T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 214 заболевших COVID-19, у 18,6 процента из них симптомов нет. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Темпы прироста остаются на уровне одного процента. Умерли 587 человек, вылечились более 26,4 тысячи.На первом месте по числу новых случаев — Москва (6711, почти на 1700 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3763), Подмосковье (1471), Нижегородская (496), Архангельская (399), Свердловская (397), Воронежская (389) и Ростовская (387) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (30), на Чукотке (девять заболевших) и в Ненецком автономном округе (шесть).Вчера оперштаб сообщал о 26 509 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 762 668 заразившихся коронавирусом, из них свыше 49,1 тысячи скончались, 2,2 миллиона вылечились.Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 74 миллиона, свыше 1,65 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (почти 17 миллионов заболевших), Индия (9,95 миллиона) и Бразилия (7,04 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Турцию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 28 214 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 17.12.2020 (обновлено: 12:06 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 214 заболевших COVID-19, у 18,6 процента из них симптомов нет. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Темпы прироста остаются на уровне одного процента. Умерли 587 человек, вылечились более 26,4 тысячи.
Продавец на рынке в Ухани, КНР - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 08:00РИА Наука
Где изначально возник коронавирус SARS-CoV-2? В поисках нулевого пациента
На первом месте по числу новых случаев — Москва (6711, почти на 1700 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3763), Подмосковье (1471), Нижегородская (496), Архангельская (399), Свердловская (397), Воронежская (389) и Ростовская (387) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (30), на Чукотке (девять заболевших) и в Ненецком автономном округе (шесть).
Вчера оперштаб сообщал о 26 509 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 762 668 заразившихся коронавирусом, из них свыше 49,1 тысячи скончались, 2,2 миллиона вылечились.
Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 74 миллиона, свыше 1,65 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (почти 17 миллионов заболевших), Индия (9,95 миллиона) и Бразилия (7,04 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Турцию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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