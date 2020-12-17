https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589607365.html

Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19

Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19

Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал "Вечерней Москве" об одной из ключевых причин повторной госпитализации с коронавирусом. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T06:57

2020-12-17T06:57

2020-12-17T06:57

распространение нового коронавируса

андрей кондрахин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал "Вечерней Москве" об одной из ключевых причин повторной госпитализации с коронавирусом.По его словам, чаще всего это возникает, когда COVID-19 не долечили.Врач советует соблюдать ряд условий, чтобы снизить вероятность развития осложнений после выписки из больницы: в частности, соблюдать требования врача по лечению на дому.Помимо этого, терапевт рекомендует не перегружать организм физическими нагрузками, следить за давлением, снизить количество жирной, острой, сладкой и соленой пищи в рационе, а также как минимум на месяц отказаться от алкоголя.Ранее журнал Journal of the American Medical Association опубликовал исследование — его авторы проанализировали данные о 2200 пациентах, переживших госпитализацию в связи с коронавирусом, а также о 1800 больных, лежавших в медучреждении с пневмонией, и о 3500 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказалось, что в первые 10 дней у выписанных из больницы пациентов с COVID-19 был на 40-60 процентов более высокий риск снова оказаться в больнице или умереть, чем у остальных участников исследования. Наиболее частой причиной повторной госпитализации был рецидив коронавирусной инфекции — у 30 процентов пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589408580.html

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андрей кондрахин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество