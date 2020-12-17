Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал "Вечерней Москве" об одной из ключевых причин повторной госпитализации с коронавирусом.
По его словам, чаще всего это возникает, когда COVID-19 не долечили.
"Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы", — рассказал Кондрахин.
Врач советует соблюдать ряд условий, чтобы снизить вероятность развития осложнений после выписки из больницы: в частности, соблюдать требования врача по лечению на дому.
"Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца. Второй момент — необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Другое важное условие — не переохлаждаться, не мерзнуть", — отметил он.
Помимо этого, терапевт рекомендует не перегружать организм физическими нагрузками, следить за давлением, снизить количество жирной, острой, сладкой и соленой пищи в рационе, а также как минимум на месяц отказаться от алкоголя.
Ранее журнал Journal of the American Medical Association опубликовал исследование — его авторы проанализировали данные о 2200 пациентах, переживших госпитализацию в связи с коронавирусом, а также о 1800 больных, лежавших в медучреждении с пневмонией, и о 3500 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказалось, что в первые 10 дней у выписанных из больницы пациентов с COVID-19 был на 40-60 процентов более высокий риск снова оказаться в больнице или умереть, чем у остальных участников исследования. Наиболее частой причиной повторной госпитализации был рецидив коронавирусной инфекции — у 30 процентов пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.