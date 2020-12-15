https://ria.ru/20201215/kovid-1589325411.html

Ученые оценили риски повторной госпитализации с COVID-19

Ученые оценили риски повторной госпитализации с COVID-19

Ученые проследили динамику состояния людей, выписанных из американских больниц после лечения от COVID-19, и сравнили количество повторных госпитализаций и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:17

2020-12-15T14:17

2020-12-15T14:17

риа наука

коронавирус covid-19

здоровье

мичиганский университет

сша

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ученые проследили динамику состояния людей, выписанных из американских больниц после лечения от COVID-19, и сравнили количество повторных госпитализаций и смертей с теми же показателями у пациентов с сердечной недостаточностью и пневмонией. Результаты исследования опубликованы в журнале Journalof the American Medical Association.В последнее время появляется все больше информации, что в первые месяцы после выписки из больницы пациенты с COVID-19 сталкиваются с высоким риском сопутствующих осложнений, повторной госпитализации и даже смерти.Исследователи из Мичиганского университета и сети больниц в Анн-Арбор для ветеранов войн VA Ann Arbor Healthcare System в течение 60 дней после выписки следили за состоянием 2200 ветеранов, которые лечились в 132 больницах сети VA весной и летом этого года. Аналогичное наблюдение проводили за 1800 пациентами после пневмонии, не связанной с COVID-19, и 3500 выписанными в тот же период после лечения от сердечной недостаточности.Результаты показали, что пациенты с COVID-19 имели на 40–60 процентов более высокий риск снова оказаться в больнице или умереть в первые 10 дней по сравнению с больными, лечившимися в тех же больницах от пневмонии и сердечной недостаточности.К концу периода наблюдений общий риск повторной госпитализации или смерти пациентов с COVID-19 стал ниже, чем для двух других заболеваниях. Тем не менее, за первые два месяца 9 процентов пациентов с COVID-19, переживших госпитализацию, умерли, и почти 20 — вернулись в больницы. Наиболее частыми причинами повторной госпитализации были: рецидив коронавирусной инфекции — у 30 процентов пациентов, и сепсис — у 8,5 процентов. Более 22 процентов повторно госпитализированных попали в реанимацию.Авторы отмечают, что сейчас, когда ситуация сложнее, чем весной и летом, и больницы из-за перегрузки стремятся побыстрее освободить койки, пациентам надо быть особенно бдительными в первые две недели после выписки."Сравнивая долгосрочные результаты пациентов с COVID-19 с результатами других тяжелобольных, мы видим картину более высокого, чем обычно, риска в первые одну-две недели, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи доктора Джона Доннелли (John Donnelly), эпидемиолога из Департамента медицины штата Мичиган и Академического медицинского центра Мичиганского университета. — Теперь вопрос в том, что с этим делать. Как разработать более эффективные планы выписки для этих пациентов? Как адаптировать наше общение и послегоспитальный уход? И как помочь их опекунам?""К сожалению, это еще одно свидетельство того, что с COVID-19 все не так просто, — продолжает еще один участник исследования доктор медицины Теодор Ивашина (Theodore Iwashyna) из Научно-исследовательского инновационного центра в Анн-Арбор. — Для многих пациентов он запускает каскады проблем, которые не менее серьезны, чем те, которые мы наблюдаем при других заболеваниях, и которые, похоже, продолжаются в течение нескольких недель и даже месяцев".В качестве главного фактора неблагоприятного исхода авторы называют возраст пациентов — около половины ветеранов в возрасте 70-80 лет скончались в течение 60 дней после выписки из больницы.Ученые продолжают изучение новых данных из больниц VA. Они также планируют сравнить результаты у пациентов после госпитализации с COVID-19 и по поводу гриппа и других вирусных заболеваний, чтобы показать, что, с точки зрения последствий, коронавирус намного опаснее.

https://ria.ru/20201215/kovid-1589294106.html

https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье, мичиганский университет, сша