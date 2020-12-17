https://ria.ru/20201217/karabakh-1589749980.html

Песков ответил на вопрос об окончательном урегулировании в Карабахе

Песков ответил на вопрос об окончательном урегулировании в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов об окончательном урегулировании в Нагорном Карабахе заявил, что важно, что "молчат пушки". РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:08

2020-12-17T17:08

2020-12-17T17:08

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

нагорный карабах

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов об окончательном урегулировании в Нагорном Карабахе заявил, что важно, что "молчат пушки"."Самое главное, что молчат пушки. Это самое большое достижение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что нагорно-карабахский конфликт решён.

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, дмитрий песков, в мире