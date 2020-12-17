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Песков ответил на вопрос об окончательном урегулировании в Карабахе
Песков ответил на вопрос об окончательном урегулировании в Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов об окончательном урегулировании в Нагорном Карабахе заявил, что важно, что "молчат пушки". РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:08
2020-12-17T17:08
2020-12-17T17:08
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
нагорный карабах
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов об окончательном урегулировании в Нагорном Карабахе заявил, что важно, что "молчат пушки"."Самое главное, что молчат пушки. Это самое большое достижение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что нагорно-карабахский конфликт решён.
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РИА Новости
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нагорный карабах, дмитрий песков, в мире