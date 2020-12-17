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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/karabakh-1589713332.html
Путин оценил возможность увеличить российский контингент в Карабахе
Путин оценил возможность увеличить российский контингент в Карабахе
Увеличение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе возможно, но только по согласованию со сторонами конфликта, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:16
2020-12-17T15:50
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Увеличение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе возможно, но только по согласованию со сторонами конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференцииВ конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы (группировка российских миротворческих сил, по данным Минобороны, составляет 1960 военных).В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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нагорный карабах, владимир путин, в мире

Путин оценил возможность увеличить российский контингент в Карабахе

15:16 17.12.2020 (обновлено: 15:50 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Увеличение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе возможно, но только по согласованию со сторонами конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции
"Что касается увеличения количества наших миротворцев, то это возможно, но только по договоренности со всеми сторонами конфликта, в том числе с азербайджанской стороной, потому что мы изначально обговорили количество наших миротворцев - это количество согласовано", - сказал Путин.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы (группировка российских миротворческих сил, по данным Минобороны, составляет 1960 военных).
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Нагорный КарабахВладимир ПутинВ мире
 
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