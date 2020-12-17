Путин оценил возможность увеличить российский контингент в Карабахе
15:16 17.12.2020 (обновлено: 15:50 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Увеличение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе возможно, но только по согласованию со сторонами конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции
"Что касается увеличения количества наших миротворцев, то это возможно, но только по договоренности со всеми сторонами конфликта, в том числе с азербайджанской стороной, потому что мы изначально обговорили количество наших миротворцев - это количество согласовано", - сказал Путин.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы (группировка российских миротворческих сил, по данным Минобороны, составляет 1960 военных).
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.