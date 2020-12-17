https://ria.ru/20201217/karabakh-1589713332.html

Путин оценил возможность увеличить российский контингент в Карабахе

Путин оценил возможность увеличить российский контингент в Карабахе

Увеличение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе возможно, но только по согласованию со сторонами конфликта, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:16

2020-12-17T15:16

2020-12-17T15:50

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Увеличение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе возможно, но только по согласованию со сторонами конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференцииВ конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы (группировка российских миротворческих сил, по данным Минобороны, составляет 1960 военных).В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, в мире