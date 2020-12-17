Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/karabakh-1589712702.html
Путин прокомментировал данные о нарушении прекращения огня в Карабахе
Путин прокомментировал данные о нарушении прекращения огня в Карабахе
В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что произошедшее уже после введения в Карабах российских миротворцев... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:15
2020-12-17T16:42
в мире
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
нагорный карабах
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588891357_94:406:3011:2047_1920x0_80_0_0_0683f46bb18774f2ccd267e5d93ece7e.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что произошедшее уже после введения в Карабах российских миротворцев столкновение армянских и азербайджанских военнослужащих в районе Гадрута будет единственным случаем эскалации после прекращения войны."Те вспышки нарушений прекращения огня, оно было только однажды, надеюсь, что единичный случай останется единичным, все-таки удастся сесть за стол переговоров всем договаривающимся сторонам", - подчеркнул он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/karabakh-1589622707.html
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588891357_487:441:2628:2047_1920x0_80_0_0_b607a4f41394bb3c91ef177e47a57c79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, нагорный карабах, владимир путин

Путин прокомментировал данные о нарушении прекращения огня в Карабахе

15:15 17.12.2020 (обновлено: 16:42 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что произошедшее уже после введения в Карабах российских миротворцев столкновение армянских и азербайджанских военнослужащих в районе Гадрута будет единственным случаем эскалации после прекращения войны.
"Те вспышки нарушений прекращения огня, оно было только однажды, надеюсь, что единичный случай останется единичным, все-таки удастся сесть за стол переговоров всем договаривающимся сторонам", - подчеркнул он.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Разгрузка вагонов гуманитарной помощи из России для жителей Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 10:14Ситуация в Нагорном Карабахе
МЧС доставило в Карабах первые вагоны с гуманитарной помощью
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020В миреНагорный КарабахВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния