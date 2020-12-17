https://ria.ru/20201217/karabakh-1589712702.html
Путин прокомментировал данные о нарушении прекращения огня в Карабахе
Путин прокомментировал данные о нарушении прекращения огня в Карабахе
В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что произошедшее уже после введения в Карабах российских миротворцев... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:15
2020-12-17T15:15
2020-12-17T16:42
в мире
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
нагорный карабах
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что произошедшее уже после введения в Карабах российских миротворцев столкновение армянских и азербайджанских военнослужащих в районе Гадрута будет единственным случаем эскалации после прекращения войны."Те вспышки нарушений прекращения огня, оно было только однажды, надеюсь, что единичный случай останется единичным, все-таки удастся сесть за стол переговоров всем договаривающимся сторонам", - подчеркнул он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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