https://ria.ru/20201217/karabakh-1589712156.html

Путин назвал главный результат трехстороннего заявления по Карабаху

Путин назвал главный результат трехстороннего заявления по Карабаху

Главным результатом трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года стало прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, остальные РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:14

2020-12-17T15:14

2020-12-17T16:40

нагорный карабах

азербайджан

армения

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главным результатом трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года стало прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, остальные вопросы - второстепенные, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин."Договоренность о прекращении боевых действий очень важна, потому что она кровопролитие прекращает - люди перестали гибнуть, вот это чрезвычайно важная вещь, это очень принципиально, все остальное - это второстепенно. Сохранение жизни и здоровья людей - это самая важная задача, которую мы решили", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Самое главное — в Карабахе перестали гибнуть люди" Главным результатом трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года стало прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, остальные вопросы - второстепенные, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. 2020-12-17T15:14 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, владимир путин, в мире