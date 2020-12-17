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Путин назвал главный результат трехстороннего заявления по Карабаху
Путин назвал главный результат трехстороннего заявления по Карабаху
Главным результатом трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года стало прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, остальные РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:14
2020-12-17T15:14
2020-12-17T16:40
нагорный карабах
азербайджан
армения
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главным результатом трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года стало прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, остальные вопросы - второстепенные, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин."Договоренность о прекращении боевых действий очень важна, потому что она кровопролитие прекращает - люди перестали гибнуть, вот это чрезвычайно важная вещь, это очень принципиально, все остальное - это второстепенно. Сохранение жизни и здоровья людей - это самая важная задача, которую мы решили", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин: "Самое главное — в Карабахе перестали гибнуть люди"
Главным результатом трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года стало прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, остальные вопросы - второстепенные, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
2020-12-17T15:14
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РИА Новости
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РИА Новости
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нагорный карабах, азербайджан, армения, владимир путин, в мире