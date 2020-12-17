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Путин назвал причину эскалации конфликта в Карабахе
Путин назвал причину эскалации конфликта в Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля, напряженка длилась много лет, события вряд ли вызваны вмешательством извне, заявил президент России Владимир РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:10
2020-12-17T15:10
2020-12-17T15:20
нагорный карабах
в мире
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля, напряженка длилась много лет, события вряд ли вызваны вмешательством извне, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции."Почему именно сейчас это произошло? Ситуация вышла из-под контроля, это напряженка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что произошло в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. Вот в конечном итоге все это вылилось в конфликт", - сказал он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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нагорный карабах, в мире, владимир путин