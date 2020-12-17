https://ria.ru/20201217/karabakh-1589710546.html

Путин назвал причину эскалации конфликта в Карабахе

Путин назвал причину эскалации конфликта в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля, напряженка длилась много лет, события вряд ли вызваны вмешательством извне, заявил президент России Владимир РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:10

2020-12-17T15:10

2020-12-17T15:20

нагорный карабах

в мире

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля, напряженка длилась много лет, события вряд ли вызваны вмешательством извне, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции."Почему именно сейчас это произошло? Ситуация вышла из-под контроля, это напряженка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что произошло в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. Вот в конечном итоге все это вылилось в конфликт", - сказал он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

нагорный карабах

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, в мире, владимир путин