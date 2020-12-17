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Ситуация в Нагорном Карабахе
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МЧС доставило в Карабах первые вагоны с гуманитарной помощью
МЧС доставило в Карабах первые вагоны с гуманитарной помощью
Первые три железнодорожных вагона из 54 с гуманитарной помощью прибыли в Нагорный Карабах, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:14
2020-12-17T10:14
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нагорно-карабахская республика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первые три железнодорожных вагона из 54 с гуманитарной помощью прибыли в Нагорный Карабах, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.Накануне ведомство сообщило, что в Нагорный Карабах из восьми городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн. Прибытие ожидается в ближайшие дни.Отмечается, что в других вагонах, отправленных в Карабах по железной дороге, находятся строительные материалы, электростанции, пожарные автоцистерны, а также бытовые принадлежности.
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нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нагорно-карабахская республика, в мире

МЧС доставило в Карабах первые вагоны с гуманитарной помощью

10:14 17.12.2020
 
© Фото : МЧС РоссииРазгрузка вагонов гуманитарной помощи из России для жителей Нагорного Карабаха
Разгрузка вагонов гуманитарной помощи из России для жителей Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первые три железнодорожных вагона из 54 с гуманитарной помощью прибыли в Нагорный Карабах, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.
Накануне ведомство сообщило, что в Нагорный Карабах из восьми городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн. Прибытие ожидается в ближайшие дни.
"По железной дороге в регион прибыли первые три вагона груза весом более 80 тонн. Это предметы первой необходимости. Специалистами МЧС России осуществляется разгрузка и доставка гуманитарной помощи к местам назначения", - говорится в релизе.
Отмечается, что в других вагонах, отправленных в Карабах по железной дороге, находятся строительные материалы, электростанции, пожарные автоцистерны, а также бытовые принадлежности.
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