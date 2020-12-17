https://ria.ru/20201217/karabakh-1589622707.html

МЧС доставило в Карабах первые вагоны с гуманитарной помощью

МЧС доставило в Карабах первые вагоны с гуманитарной помощью

Первые три железнодорожных вагона из 54 с гуманитарной помощью прибыли в Нагорный Карабах, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:14

2020-12-17T10:14

2020-12-17T10:14

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нагорно-карабахская республика

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первые три железнодорожных вагона из 54 с гуманитарной помощью прибыли в Нагорный Карабах, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.Накануне ведомство сообщило, что в Нагорный Карабах из восьми городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн. Прибытие ожидается в ближайшие дни.Отмечается, что в других вагонах, отправленных в Карабах по железной дороге, находятся строительные материалы, электростанции, пожарные автоцистерны, а также бытовые принадлежности.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нагорно-карабахская республика, в мире