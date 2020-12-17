https://ria.ru/20201217/karabakh-1589621413.html

В Карабахе полностью восстановили электроснабжение

В Карабахе полностью восстановили электроснабжение

Система электроснабжения в Нагорном Карабахе, налаживать которую после боевых действий в регионе помогали российские миротворцы, полностью восстановлена,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:05

2020-12-17T10:05

2020-12-17T10:05

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582032299_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_28ca0928e35d7b02d42e528ee1a41096.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Система электроснабжения в Нагорном Карабахе, налаживать которую после боевых действий в регионе помогали российские миротворцы, полностью восстановлена, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, миротворцы доставили гуманитарные наборы с продуктами питания и предметами первой необходимости в село Ханабад Аскиринского района для нескольких сотен семей."Специалисты медицинских отрядов Минобороны России в Степанакерте и Мардакерте продолжают оказание медицинской помощи населению... Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 558 гражданам, в том числе 67 детям", - добавляется в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире