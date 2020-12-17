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Ситуация в Нагорном Карабахе
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В Карабахе полностью восстановили электроснабжение
В Карабахе полностью восстановили электроснабжение
Система электроснабжения в Нагорном Карабахе, налаживать которую после боевых действий в регионе помогали российские миротворцы, полностью восстановлена,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:05
2020-12-17T10:05
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Система электроснабжения в Нагорном Карабахе, налаживать которую после боевых действий в регионе помогали российские миротворцы, полностью восстановлена, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, миротворцы доставили гуманитарные наборы с продуктами питания и предметами первой необходимости в село Ханабад Аскиринского района для нескольких сотен семей."Специалисты медицинских отрядов Минобороны России в Степанакерте и Мардакерте продолжают оказание медицинской помощи населению... Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 558 гражданам, в том числе 67 детям", - добавляется в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
нагорно-карабахская республика
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе полностью восстановили электроснабжение

10:05 17.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Система электроснабжения в Нагорном Карабахе, налаживать которую после боевых действий в регионе помогали российские миротворцы, полностью восстановлена, сообщает Минобороны РФ.
"При помощи миротворцев полностью восстановлена система электроснабжения. Для этого были проведены ремонтные работы на 18 километрах линий электропередачи и 50 опорах. Возобновлена бесперебойная подача электроэнергии в 24 населенных пункта с общим количеством жителей более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, миротворцы доставили гуманитарные наборы с продуктами питания и предметами первой необходимости в село Ханабад Аскиринского района для нескольких сотен семей.
"Специалисты медицинских отрядов Минобороны России в Степанакерте и Мардакерте продолжают оказание медицинской помощи населению... Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 558 гражданам, в том числе 67 детям", - добавляется в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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