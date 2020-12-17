https://ria.ru/20201217/izbienie-1589626770.html

СК завел дело об истязании девочки-подростка в приемной семье на Урале

СК завел дело об истязании девочки-подростка в приемной семье на Урале

Свердловские следователи возбудили уголовное дело об истязании 16-летней девушки приемной матерью, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:33

2020-12-17T10:33

2020-12-17T10:33

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело об истязании 16-летней девушки приемной матерью, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК РФ.Накануне прокуратура региона рассказала, что начала проверку по обращению, согласно которому жительница поселка Павда Свердловской области ненадлежащим образом заботится о шестерых приемных детях."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетней). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Ранее в Сети появилась информация о 16-летней девочке, которая сбежала из приемной семьи в поселке Павда, где она вместе с другими ребятами была вынуждена спать на полу. Также, по словам девушки, приемная мать избивала детей, не кормила по несколько дней, а за провинности заставляла всех членов семьи плевать виновному в лицо.Следователи проводят допросы свидетелей, изучают характеризующий материал в отношении членов семьи и устанавливают конкретного подозреваемого, отметили в СУСК. Выясняется, имели ли место иные преступные эпизоды в отношении других членов семьи.Также при расследовании будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки по работе с семьей, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20201019/opekunstvo-1580508720.html

https://ria.ru/20200113/1563352898.html

свердловская область

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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия