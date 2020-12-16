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Прокуратура на Урале проверит данные об избиении детей в приемной семье
Прокуратура на Урале проверит данные об избиении детей в приемной семье
Прокуратура Свердловской области начала проверку после получения обращения о том, что местная жительница издевается над шестью приемными детьми, сообщает... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:38
2020-12-16T18:38
россия
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области начала проверку после получения обращения о том, что местная жительница издевается над шестью приемными детьми, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал историю шестнадцатилетней девочки, которая сбежала из приемной семьи, где она вместе с другими ребятами была вынуждена спать на полу. Также, по словам девушки, приемная мать избивала детей, не кормила по несколько дней, а за провинности заставляла всех членов семьи плевать виновному в лицо.Как отметили в ведомстве, оценка также будет дана работе с семьей должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки.
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россия, свердловская область, происшествия

Прокуратура на Урале проверит данные об избиении детей в приемной семье

18:38 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области начала проверку после получения обращения о том, что местная жительница издевается над шестью приемными детьми, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал историю шестнадцатилетней девочки, которая сбежала из приемной семьи, где она вместе с другими ребятами была вынуждена спать на полу. Также, по словам девушки, приемная мать избивала детей, не кормила по несколько дней, а за провинности заставляла всех членов семьи плевать виновному в лицо.

"В прокуратуру поступило обращение, согласно которому жительница поселка Павда Новолялинского городского округа ненадлежащим образом заботится о шестерых приемных детях. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит все доводы поступившего обращения, будет дана правовая оценка действиям приемной матери", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, оценка также будет дана работе с семьей должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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СК начал проверку после избиения отцом девятилетнего сына в Канске
 
РоссияСвердловская областьПроисшествия
 
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