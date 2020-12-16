Прокуратура на Урале проверит данные об избиении детей в приемной семье
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области начала проверку после получения обращения о том, что местная жительница издевается над шестью приемными детьми, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал историю шестнадцатилетней девочки, которая сбежала из приемной семьи, где она вместе с другими ребятами была вынуждена спать на полу. Также, по словам девушки, приемная мать избивала детей, не кормила по несколько дней, а за провинности заставляла всех членов семьи плевать виновному в лицо.
"В прокуратуру поступило обращение, согласно которому жительница поселка Павда Новолялинского городского округа ненадлежащим образом заботится о шестерых приемных детях. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит все доводы поступившего обращения, будет дана правовая оценка действиям приемной матери", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, оценка также будет дана работе с семьей должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки.
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