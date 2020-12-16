https://ria.ru/20201216/izbienie-1589564425.html

Прокуратура на Урале проверит данные об избиении детей в приемной семье

Прокуратура на Урале проверит данные об избиении детей в приемной семье

Прокуратура Свердловской области начала проверку после получения обращения о том, что местная жительница издевается над шестью приемными детьми, сообщает... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:38

2020-12-16T18:38

2020-12-16T18:38

россия

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области начала проверку после получения обращения о том, что местная жительница издевается над шестью приемными детьми, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал историю шестнадцатилетней девочки, которая сбежала из приемной семьи, где она вместе с другими ребятами была вынуждена спать на полу. Также, по словам девушки, приемная мать избивала детей, не кормила по несколько дней, а за провинности заставляла всех членов семьи плевать виновному в лицо.Как отметили в ведомстве, оценка также будет дана работе с семьей должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки.

https://ria.ru/20201214/izbienie-1589070222.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свердловская область, происшествия