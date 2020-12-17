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Инциденты, связанные с отказом проигравших глав государств покидать посты

Инциденты, связанные с отказом проигравших глав государств покидать посты

17 декабря 2020 года стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:25

2020-12-17T13:25

2020-12-17T13:25

справки

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17 декабря 2020 года стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. 14 декабря выборщики проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах. Трамп поражения до сих пор не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена состоится 20 января. 20 января в 12.01 по местному времени Джо Байден будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США, независимо от того, уступит Трамп формально или нет. Поскольку президент немедленно и автоматически потеряет свои полномочия по истечении срока президентства, он не сможет направлять Секретную службу США или других федеральных агентов для своей защиты. Также он потеряет право как главнокомандующий вооруженными силами отдавать приказ военным. Фактически, новый президент будет обладать этими президентскими полномочиями. В случае необходимости преемник может дать указание федеральным агентам принудительно удалить Трампа из Белого дома. Став рядовым гражданином, Трамп больше не будет защищен от уголовного преследования и может быть арестован и обвинен в незаконном проникновении в Белый дом.1 декабря 2016 года в Гамбии прошли президентские выборы. По данным избирательной комиссии, кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии (UDP) Гамбии Адама Барроу победил по итогам голосования, получив 45,5% голосов избирателей. Действующий президент страны Яйя Джамме получил 36,7% голосов. Джамме публично заявил, что не принимает результаты выборов и собирается их оспорить в Верховном суде. Однако отмечалось, что на тот момент в Гамбии не было действующего Верховного суда. Коалиция утверждала, что президент не имеет конституционного права в последние дни своего президентства назначать новых судей, чтобы они смогли рассмотреть его петицию. 17 января 2017 года, за сутки до истечения своих полномочий главы государства, Яйя Джамме объявил в стране режим чрезвычайного положения на 90 дней. Он заявил, что режим ЧП вводится, чтобы не допустить вакуума власти, пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов. Однако Нигерия и другие страны Западной Африки сообщили, что готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста. 19 января 2017 года оппозиционный кандидат Адама Барроу принес присягу в качестве президента Гамбии в посольстве Гамбии в Дакаре (Сенегал). Через несколько часов Нигерия и Сенегал заявили о вводе своих войск в Гамбию для поддержки Барроу. Однако Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило проведение в Гамбии военной операции до полудня 20 января, чтобы дать шанс Яйе Джамме на мирную передачу власти избранному президенту Адаме Барроу. Однако Джамме проигнорировал это требование, но спустя сутки покинул страну. Экваториальная Гвинея предоставила ему убежище. В Гамбии экс-президента обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека во время его правления. В декабре 2016 года президент Демократической республики Конго (ДРК) Жозеф Кабила, правивший страной с 2001 года, после завершения своих полномочий остался в офисе. В рамках соглашения, заключенного властями и частью оппозиции, требовавшей отставки главы государства, президентские выборы, запланированные на ноябрь 2016 года, были перенесены на более поздний срок. Выступления сторонников оппозиции против Жозефа Кабилы начались в сентябре 2016 года. Оппозиционеры обвиняли его в стремлении остаться у власти и опасались, что Кабила может отложить выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков. Радикальная оппозиция настаивала на отставке президента 19 декабря 2016 года, когда истек предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий. С этого дня в стране проходили акции протеста, перераставшие в беспорядки. В ходе протестов погибли свыше 30 человек. Выборы в президенты ДРК состоялись 30 декабря 2018 года. Победу одержал лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Антуан Чисекеди, официально вступивший в должность 24 января. В августе 2019 года было сформировано правительство, в котором, согласно договоренностям с Жозефом Кабилой, поддерживающая его коалиция сохранило большинство. Члены этой коалиции получили в правительстве 42 места, сторонники самого Чисекеди – только 23. 8 января 2015 года прошли выборы президента Шри-Ланки, по итогам которых победу одержал кандидат от оппозиции, бывший министр здравоохранения Майтрипала Сирисен. Действующий президент страны Махинда Раджапакса их проиграл. Он был во главе государства с 2005 года, однако после переизбрания на второй шестилетний срок он изменил конституцию страны, отменив ограничение на два срока для президента. Изначально президентские выборы должны были пройти в 2017 году, но, воспользовавшись конституционным правом, Раджапакса объявил досрочные выборы. По мнению экспертов из-за падения популярности. Президентские выборы 2015 года превратились в арену борьбы за власть. Всего для участия в выборах были зарегистрированы 17 представителей политических партий и два независимых кандидата. 11 января 2015 года официальный представитель нового правительства заявил, что мирной передачи власти не получилось. По его словам, Махинда Раджапакса ушел в отставку только после того, как начальник вооруженных сил и глава полиции отказались поддержать его. Он хотел организовать государственный переворот и остаться у власти. Бывший глава государства опроверг эти обвинения, заявив, что намеревался законно передать власть победившему кандидату. По его словам, он принял итоги голосования задолго до того, как окончательные результаты были обнародованы.В 2010 году в Кот-д'Ивуаре разразился политический кризис. 28 ноября 2010 года в стране состоялись президентские выборы. Председатель избирательной комиссии Юсуф Бакайоко объявил, что победителем второго тура выборов стал глава оппозиции и экс-премьер Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара (54,1%). Действующий президент страны Лоран Гбагбо, по данным ЦИК, набрал 45,9%. Но президент Конституционного совета Кот-д'Ивуара Пола Яо Н'дре заявил, что совет "аннулировал" итоги голосования в семи северных департаментах страны. По данным КС, Гбагбо набрал 51,45% голосов избирателей, а Уаттара получил лишь 48,55%. В начале декабря действующий лидер страны Лоран Гбагбо был принес присягу для нового срока на посту главы государства, однако вслед за ним оппозиционный кандидат Алассан Уаттара объявил о вступлении на президентский пост. Мировое сообщество признало победителем выборов Алассана Уаттару, однако Лоран Гбагбо отказался покинуть пост президента. Это привело к народным волнениям и кровавым столкновениям с армией. С марта 2011 года армия Гбагбо стала применять против своих противников тяжелое вооружение. Совет Безопасности ООН ввел санкции против Гбагбо. В начале апреля вертолеты сил миссии ООН в Кот-д'Ивуаре и французские ВВС нанесли удары по дворцу и резиденции Лорана Гбагбо в Абиджане, было частично разрушено здание резиденции, однако сам экс-президент не пострадал. Он укрылся в бункере своей резиденции. 11 апреля 2011 года Гбагбо был захвачен французским спецназом и передан сторонникам Уаттары. По подсчетам Национальной следственной комиссии Кот-д'Ивуара, жертвами конфликта стали более 3,2 тысячи человек. Позже Гбагбо предстал перед Международным уголовным судом в Гааге по обвинению в преступлениях против человечности. Однако был оправдан. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки