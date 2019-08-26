Президент ДР Конго назначил правительство через семь месяцев после выборов

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Антуан Чисекеди назначил правительство страны через семь месяцев после вступления в должность, сообщает телеканал TV5Monde.
Правительство было сформировано согласно договоренностям с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой - поддерживающая его коалиция сохраняет большинство в парламенте. Члены этой коалиции получили в правительстве 42 места, сторонники самого Чисекеди - только 23. Кабинет возглавит премьер-министр Сильвестр Илунга, назначенный на эту должность еще в мае.
Женщины составят 17% правительства ДРК, пост министра иностранных дел в котором получила Мари Тумба Нзеза.
Как отмечает Международное французское радио (RFI), министерство обороны возглавит давний сторонник Кабилы Эме Нгой Мукена, а главой МВД назначен Жильбер Канконде Маламба – союзник действующего президента.
Чисекеди, лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс", официально вступил в должность 24 января. На президентских выбора, состоявшихся 30 декабря 2018 года, он получил 38,6% голосов избирателей.