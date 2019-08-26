Президент ДР Конго назначил правительство через семь месяцев после выборов

Правительство было сформировано согласно договоренностям с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой - поддерживающая его коалиция сохраняет большинство в парламенте. Члены этой коалиции получили в правительстве 42 места, сторонники самого Чисекеди - только 23. Кабинет возглавит премьер-министр Сильвестр Илунга, назначенный на эту должность еще в мае.