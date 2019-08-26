Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T10:18Z
https://ria.ru/20190826/1557898929.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/36099/68/360996886_0:83:800:533_1036x0_80_0_0_502c074d400dc76638417e1d6617a020.jpg
РИА Новости

Президент ДР Конго назначил правительство через семь месяцев после выборов

10:18 26.08.2019
212
© Фото : PetterLundkvistАэропорт Киншаса
Аэропорт Киншаса
© Фото : PetterLundkvist
Аэропорт Киншаса. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Антуан Чисекеди назначил правительство страны через семь месяцев после вступления в должность, сообщает телеканал TV5Monde.
Правительство было сформировано согласно договоренностям с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой - поддерживающая его коалиция сохраняет большинство в парламенте. Члены этой коалиции получили в правительстве 42 места, сторонники самого Чисекеди - только 23. Кабинет возглавит премьер-министр Сильвестр Илунга, назначенный на эту должность еще в мае.
Здание МИД РФ
21 января, 16:28РИА Новости
Россия надеется на конструктивное сотрудничество с новым руководством ДРК
Женщины составят 17% правительства ДРК, пост министра иностранных дел в котором получила Мари Тумба Нзеза.
Как отмечает Международное французское радио (RFI), министерство обороны возглавит давний сторонник Кабилы Эме Нгой Мукена, а главой МВД назначен Жильбер Канконде Маламба – союзник действующего президента.
Чисекеди, лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс", официально вступил в должность 24 января. На президентских выбора, состоявшихся 30 декабря 2018 года, он получил 38,6% голосов избирателей.
010000
Обсудить 0
Феликс Антуан ЧисекедиДемократическая Республика КонгоВ мире
Рекомендуем
Ситуация в Йемене
Йеменская армия вернула контроль над провинцией Шабва, сообщили СМИ
РИА
Новости
Отчим убитой в Сочи девочки
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Богатейшие люди мира за день потеряли 14 миллиардов долларов
Алексей Стаханов, новатор угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, среди шахтеров Донбасса. Украинская ССР
День шахтера в России
Лента
новостей
Прохожие на пешеходном переходе
Штрафы за задержку пешеходов введут в Подмосковье
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
Ариана Гранде
Камила Кабелло, Шон Мендес и Лиззо выступят на церемонии MTV Music Awards
Военнослужащие армии Украины
В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле окраин Горловки
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Число зрителей на "Таврида — АРТ" превзошло ожидания, заявили организаторы
Студенты во время лекции
Уральский вуз объяснил слова декана об ответственности студентов и акциях
Самолет МС-21
ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму прошел без происшествий
Фестиваль Koktebel Jazz Party
В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП Станица Луганская в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР
В ЛНР опровергли обвинения Киева о приостановке работ в Станице Луганской
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента новостейМолния