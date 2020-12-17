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СМИ: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
СМИ: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
Действующий президент США Дональд Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:25
2020-12-17T08:25
2020-12-17T08:36
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, утверждает телеканал CNN.Ранее телеканал сообщил, что Трамп после голосования коллегии выборщиков не намеревается публично признавать поражение на выборах лидера США.По информации телеканала, "в моменты глубочайшего отрицания (поражения – ред.) Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням".Как отмечает телеканал, это тревожит некоторых его советников, однако мало кто из них верит, что так действительно произойдет.Ранее в понедельник выборщики проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах. Трамп поражения до сих пор не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена состоится 20 января.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Действующий президент США Дональд Трамп
заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена
, утверждает телеканал CNN
.
Ранее телеканал сообщил, что Трамп после голосования коллегии выборщиков не намеревается публично признавать поражение на выборах лидера США.
По информации телеканала, "в моменты глубочайшего отрицания (поражения – ред.) Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням".
Как отмечает телеканал, это тревожит некоторых его советников, однако мало кто из них верит, что так действительно произойдет.
Ранее в понедельник выборщики проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах. Трамп поражения до сих пор не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена состоится 20 января.