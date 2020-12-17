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Путин призвал развивать российские интернет-платформы

Путин призвал развивать российские интернет-платформы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России надо развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за рубежом. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:40

2020-12-17T16:40

2020-12-17T16:57

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России надо развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за рубежом."Ну, нам нужно самим развивать эти площадки, самим развивать эти платформы. Вот самое правильное средство независимости в данной сфере, в информационной сфере. Информационная независимость невозможна, если мы зависим от чужих платформ. Ну где же это возможно? Они кнопку нажали там и все закрыли и дело с концом. Ну это же происходит, мы видим это своими глазами", - сказал Путин журналистам в ответ на вопрос, как можно защитить российские СМИ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, технологии