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https://ria.ru/20201217/herd-1589565435.html
Эмбер Херд поделилась мнением о режиссерской версии "Лиги справедливости"
Эмбер Херд поделилась мнением о режиссерской версии "Лиги справедливости"
Эмбер Херд рассказала, что съемки режиссерской версии "Лиги справедливости" завершились и подчеркнула, что ей очень нравится то, что получается, сообщает... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T00:35
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новости культуры
эмбер херд
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Эмбер Херд рассказала, что съемки режиссерской версии "Лиги справедливости" завершились и подчеркнула, что ей очень нравится то, что получается, сообщает ComicBook.com. Херд назвала "воодушевляющей" работу с Заком Снайдером над этим проектом."Мы только что закончили съемку. Надо сказать, что я обожаю фанатов своего дела. Зак Снайдер— прекрасный пример такого фаната", — уверена Херд. Актриса сыграла в "Лиге справедливости" Меру. Дебютировала она в этой роли в 2017 году. Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене фильма 2017 года из-за трагедии в семье. Когда стало ясно, что финальная версия ленты Джосса Уидона, прохладно встреченная публикой, сильно отличалась от режиссерской задумки, фанаты и исполнители главных ролей начали требовать, чтобы Снайдер довел дело до конца. Их просьбы были услышаны, и теперь его версия будет выпущена в виде мини-сериала из четырех частей.Точная дата премьеры проекта пока не сообщается.
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кино и сериалы, новости культуры, эмбер херд

Эмбер Херд поделилась мнением о режиссерской версии "Лиги справедливости"

00:35 17.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Эмбер Херд
Американская актриса Эмбер Херд - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Эмбер Херд рассказала, что съемки режиссерской версии "Лиги справедливости" завершились и подчеркнула, что ей очень нравится то, что получается, сообщает ComicBook.com.
Херд назвала "воодушевляющей" работу с Заком Снайдером над этим проектом.
"Мы только что закончили съемку. Надо сказать, что я обожаю фанатов своего дела. Зак Снайдер— прекрасный пример такого фаната", — уверена Херд.
Актриса сыграла в "Лиге справедливости" Меру. Дебютировала она в этой роли в 2017 году.
Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене фильма 2017 года из-за трагедии в семье. Когда стало ясно, что финальная версия ленты Джосса Уидона, прохладно встреченная публикой, сильно отличалась от режиссерской задумки, фанаты и исполнители главных ролей начали требовать, чтобы Снайдер довел дело до конца. Их просьбы были услышаны, и теперь его версия будет выпущена в виде мини-сериала из четырех частей.
Точная дата премьеры проекта пока не сообщается.
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