https://ria.ru/20201217/herd-1589565435.html

Эмбер Херд поделилась мнением о режиссерской версии "Лиги справедливости"

Эмбер Херд поделилась мнением о режиссерской версии "Лиги справедливости"

Эмбер Херд рассказала, что съемки режиссерской версии "Лиги справедливости" завершились и подчеркнула, что ей очень нравится то, что получается, сообщает... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T00:35

2020-12-17T00:35

2020-12-17T00:35

культура

кино и сериалы

новости культуры

эмбер херд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155156/72/1551567299_0:179:2457:1561_1920x0_80_0_0_8dec204a5910c1bac4aa39211455b544.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Эмбер Херд рассказала, что съемки режиссерской версии "Лиги справедливости" завершились и подчеркнула, что ей очень нравится то, что получается, сообщает ComicBook.com. Херд назвала "воодушевляющей" работу с Заком Снайдером над этим проектом."Мы только что закончили съемку. Надо сказать, что я обожаю фанатов своего дела. Зак Снайдер— прекрасный пример такого фаната", — уверена Херд. Актриса сыграла в "Лиге справедливости" Меру. Дебютировала она в этой роли в 2017 году. Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене фильма 2017 года из-за трагедии в семье. Когда стало ясно, что финальная версия ленты Джосса Уидона, прохладно встреченная публикой, сильно отличалась от режиссерской задумки, фанаты и исполнители главных ролей начали требовать, чтобы Снайдер довел дело до конца. Их просьбы были услышаны, и теперь его версия будет выпущена в виде мини-сериала из четырех частей.Точная дата премьеры проекта пока не сообщается.

https://ria.ru/20201115/herd-1584466033.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эмбер херд